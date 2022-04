Przed 32. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Ivan Rakitic

Najbliższy weekend przyniesie kilka niezwykle ciekawych meczów, ale jeden z nich skradnie większość uwagi. W niedzielę Sevilla podejmie u siebie Real Madryt. Jeżeli Królewscy wygrają, zabiorą ostatki nadziei goniącej ich Barcelonie.

Atletico Madryt – Espanyol. Typy, kursy, zapowiedź

Dwumecz z Manchesterem City nadwątlił siły rozpędzonego Atletico Madryt. Porażka z Mallorką pokazała, że Diego Simeone ma ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o rotacje. Ten niespodziewany rezultat mocno zmniejszył też szanse obecnego mistrza kraju na zajęcie drugiej lokaty w bieżącej kampanii. Zwłaszcza biorąc pod uwagę świetną serię Barcelony.

Ale to z tym mniej renomowanym przeciwnikiem ze stolicy Katalonii mierzyć będą się Rojiblancos w ten weekend. A Espanyol, choć gra w kratkę, i tak notuje lepsze wyniki niż jeszcze kilka tygodni temu. W ostatnich pięciu meczach wygrali aż trzykrotnie. Z pewnością postawią mistrzom niełatwe warunki.

Nasz typ: obie strzelą

Sevilla FC – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

To może być kluczowe starcie dla końcówki sezonu. Postawmy sprawę jasno – tylko mały kataklizm mógłby sprawić, że Real Madryt wypuści tytuł mistrzowski ze swoich rąk. Ale to właśnie weekendowe starcie z Sevillą może być przyczynkiem do takiego kataklizmu.

Andaluzyjczycy będą do tego pojedynku podchodzić niezwykle zmotywowani. La Liga to jedyny front, na którym wciąż walczą, a pokonanie u siebie utytułowanego lidera poprawi morale drużyny, która straciła drugą pozycję w tabeli. Carlo Ancelotti musi za to stawiać na rezerwowych. Niezwykle intensywny, dwugodzinny mecz z Chelsea z pewnością wpłynął na podstawowych piłkarzy. I na tym skorzystać może Julen Lopetegui.

Nasz typ: Sevilla lub remis

FC Barcelona – Cadiz CF. Typy, kursy, zapowiedź

Barcelona kontynuuje swój pościg po dwa cele. Ten najważniejszy, to jak najszybsze zapewnienie sobie miejsca gwarantującego grę w przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Ten poboczny to wicemistrzostwo z próbą nacisku na Real, dopóki ten nie zapewni sobie tytułu pod względem matematycznym. Ostatnio Katalończycy przetrwali dwa z rzędu mecze wyjazdowe, a bohaterem przeciwko Levante został Luuk De Jong. Teraz Blaugrana podejmie u siebie jednego z kandydatów do spadku.

Cadiz wygrał dwa z ostatnich pięciu meczów, ale tyle samo przegrał. Ekipie z Kadyksu brakuje zaledwie punktu do bezpiecznej strefy, ale wyjazd na Camp Nou to zwykle kiepski moment na zwiększanie swego dorobku.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony więcej niż jedną bramką

Program 32. kolejki La Liga

piątek (15.04):

21:00 Real Sociedad – Real Betis (obie strzelą)

sobota (16.04):

14:00 Elche CF – RCD Mallorca (1)

16:15 Deportivo Alaves – Rayo Vallecano (obie strzelą)

18:30 Valencia CF – Osasuna Pampeluna (poniżej 2,5 bramki)

21:00 Getafe CF – Villarreal CF (2)

niedziela (17.04):

14:00 Granada CF – Levante UD (obie strzelą)

16:15 Atletico Madryt – Espanyol Barcelona (obie strzelą)

18:30 Athletic Club – Celta Vigo (1)

21:00 Sevilla FC – Real Madryt (1X)

poniedziałek (18.04):

21:00 FC Barcelona – Cadiz CF (1, hcs -1,5)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

32. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

