Przed 24. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Memphis w ostatnich derbach Barcelony

Miniona kolejka upłynęła pod znakiem wielkiego zwycięstwa Barcelony nad Atletico. Najbliższa seria gier również będzie ciekawa dla fanów Blaugrany, których ulubieńców czekają prestiżowe derby z Espanyolem. Na miano meczu kolejki zasługuje zaś nadchodzący pojedynek Villarrealu z Realem Madryt.

Sevilla FC – Elche CF. Typy, kursy, zapowiedź

Sevilla w ostatniej kolejce nie wykorzystała swojej szansy. Po nudnym meczu Andaluzyjczycy zaledwie zremisowali z Osasuną, choć w doliczonym czasie gry otrzymali rzut karny. Strzał Ivana Rakiticia został jednak zatrzymany, a przewaga Realu Madryt na szczycie tabeli wzrosła do sześciu punktów. Jeżeli podopieczni Lopeteguiego chcą pozostać w walce o mistrzostwo, nie mogą pozwolić sobie na taką wpadkę w starciu z Elche.

Bo zespół ten znajduje się w naprawdę dobrej dyspozycji. W ostatnim czasie pokonali Villarreal (1:0) i dwukrotnie napsuli krwi Realowi Madryt (1:2 po dogrywce w Pucharze Króla i 2:2 w lidze), a w miniony weekend z nawiązką odrobili straty przeciwko Deportivo Alaves (3:1). Tam świetny mecz rozegrał Pere Milla i to na niego – oraz na Lucasa Boye – gracze Sevilli muszą uważać najbardziej.

Nasz typ: obie strzelą

Superbet 2.45 obie strzelą Zagraj!

Villarreal CF – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Spotkanie weekendu. Villarreal, mniej więcej od grudnia, wygląda jak całkowicie inna drużyna. Z nieskutecznej, miejscami rozkojarzonej zgrai zmienili się w zespół pewny i skuteczny pod obiema bramkami. Do starcia z Realem Madryt gracze Żółtej Łodzi Podwodnej podejdą w świetnych nastrojach – mało kogo stać bowiem na zwycięstwo 2:0 na Benito Villamarin.

A do tego Królewscy będą musieli poradzić sobie bez Karima Benzemy, a możliwe, że i bez Casemiro. Jeśli mielibyśmy podać dwóch zawodników niemających jakościowych zmienników w kadrze Los Blancos, wymienilibyśmy powyższą dwójkę. Francuz walczy z czasem, by zdążyć na pierwszy mecz z Paris Saint-Germain, w którym bez problemów powinien już zagrać Casemiro. Samo starcie w Lidze Mistrzów też może skłonić Carlo Ancelottiego do rotacji, dlatego też warto poszukać niespodzianki, jaką mimo wszystko byłaby utrata punktów przez lidera.

Nasz typ: zwycięstwo Villarrealu lub remis

Superbet 1.50 zwycięstwo Villarrealu lub remis Zagraj!

Atletico Madryt – Getafe CF. Typy, kursy, zapowiedź

A skoro mowa o niespodziankach, może do niej dojść także w małych derbach Madrytu. Atletico przeżywa obecnie poważny kryzys. Jego najlepszym odzwierciedleniem była druzgocąca porażka z Barceloną. Nawet, gdy gracze Xaviego grali w dziesiątkę, Los Colchoneros nie potrafili realnie wrócić do spotkania i ostatecznie przegrali 2:4. Morale w zespole jest słabe, co nie dziwi, skoro mistrz kraju wypadł z najlepszej czwórki.

A Getafe rośnie z kolejki na kolejkę. Jeszcze niedawno byli jednym z głównych kandydatów do spadku, ale trener Flores odmienił oblicze drużyny. W ostatnich dziesięciu kolejkach przegrała tylko raz – z Sevillą (0:1). Do regularnego strzelania powrócił Enes Uenal, którego wspiera wypożyczony z Romy Borja Mayoral, dla którego – jako byłego gracza Realu Madryt – nadchodzące derby z pewnością będą wyjątkowe.

Nasz typ: obie strzelą

Superbet 2.60 obie strzelą Zagraj!

Espanyol Barcelona – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Gdy Xavi debiutował jako trener w derbach Barcelony, jego zespół był w całkowicie innym miejscu. Wówczas domowy triumf 1:0 przyjęto z wdzięcznością. Dziś apetyt kibiców rośnie, a hiszpańskie media piszą nawet, że w szatni wierzy się w walkę o mistrzostwo. Na takie stwierdzenia zdecydowanie za wcześnie. Faktem jest jednak, że mecz z Atletico był dla Dumy Katalonii wyjątkowo udany, a z dobrej strony zaprezentowały się też nowe nabytki. To one mogą wnieść nową jakość do nieco skostniałej ofensywy zespołu, co najlepiej zilustrował Adama Traore podczas swego ponownego debiutu.

Tymczasem Espanyol stracił gdzieś swój impet z początku rozgrywek. Dość powiedzieć, że Papużki w tym roku kalendarzowym jeszcze nie wygrały, jeśli nie liczyć pokonania Ponferradiny po serii rzutów karnych w Pucharze Króla. Oczywiście, derby rządzą się swoimi prawami, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują Barcelonę jako faworyta do triumfu.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony

Superbet 1.80 zwycięstwo Barcelony Zagraj!

Program 24. kolejki La Ligi

piątek (11 lutego):

21:00 Sevilla FC – Elche CF (obie strzelą)

sobota (12 lutego):

14:00 Cadiz CF – Celta Vigo (2)

16:15 Villarreal CF – Real Madryt (1X)

18:30 Rayo Vallecano – Osasuna Pampeluna (obie strzelą)

21:00 Atletico Madryt – Getafe CF (obie strzelą)

niedziela (13 lutego):

14:00 Deportivo Alaves – Valencia CF (2)

16:15 Levante UD – Real Betis (powyżej 2,5 gola)

18:30 Real Sociedad – Granada CF (1)

21:00 Espanyol Barcelona – FC Barcelona (2)

poniedziałek (14 lutego):

21:00 RCD Mallorca – Athletic Club (2)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

24. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 21:00:00 2022-02-11 Sevilla Elche 1.45 4.25 8.00 1.45 4.40 8.00 1.47 4.25 8.00 1.53 4.20 7.20 14:00:00 2022-02-12 Cadiz Celta Vigo 3.70 3.25 2.03 3.90 3.30 2.05 3.90 3.30 2.08 3.80 3.35 2.04 16:15:00 2022-02-12 Villarreal Real Madrid 2.65 3.50 2.60 2.58 3.55 2.70 2.60 3.50 2.70 2.55 3.45 2.70 18:30:00 2022-02-12 Rayo Vallecano Osasuna 2.20 3.10 3.45 2.23 3.15 3.55 2.25 3.25 3.45 2.21 3.20 3.50 21:00:00 2022-02-12 Atletico Madrid Getafe 1.45 4.15 8.35 1.45 4.20 8.80 1.45 4.30 8.40 1.45 4.20 8.00 14:00:00 2022-02-13 Deportivo Alaves Valencia 2.80 3.15 2.55 3.00 3.20 2.50 3.00 3.20 2.55 2.85 3.25 2.55 16:15:00 2022-02-13 Levante Real Betis 3.35 3.50 2.06 3.25 3.80 2.10 3.50 3.60 2.10 3.40 3.65 2.07 18:30:00 2022-02-13 Real Sociedad Granada 1.41 4.55 7.35 1.42 4.50 8.30 1.43 4.55 8.15 1.41 4.70 7.80 21:00:00 2022-02-13 Espanyol Barcelona 4.70 3.75 1.75 4.55 3.95 1.76 4.75 3.85 1.75 4.50 3.90 1.75 21:00:00 2022-02-14 Mallorca Athletic Bilbao 3.25 3.00 2.35 3.40 3.10 2.35 3.40 3.10 2.35 3.30 3.10 2.37 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2022 10:56 .

Oferta dla nowych klientów i transmisje w Superbet

Ten mecz możesz obstawiać w Superbet zakłady bukmacherskie. Bukmacher ten oferuje tydzień bez ryzyka do 1300 zł (cashback) i do 200 zł bonusu na start dla nowych klientów. Czytelnicy naszego serwisu otrzymają też freebet o wartości 34 zł. Można też odebrać dodatkowy bonus 20 zł za pobranie aplikacji Superbet. To łącznie 1554 zł w bonusach!Taki pakiet promocyjny otrzymasz tylko jeśli przy rejestracji podasz Superbet kod promocyjny GOAL.

Warto też skorzystać z promocji Super Przewaga. Jeśli wytypowana przez Ciebie drużyna osiągnie w dowolnym momencie spotkania dwa gole przewagi – niezależnie od wyniku końcowego, Superbet rozliczy Twój zakład jako wygrany. Szczegóły na stronie bukmachera.

W Superbet dostępne są też darmowe transmisje tv z meczów La Liga. Wystarczy się zarejestrować.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.