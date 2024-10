Kotwica Kołobrzeg – Puszcza Niepołomice: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2024)

Kotwica Kołobrzeg - Puszcza Niepołomice: typy i kursy na mecz 1/16 finału Pucharu Polski. Już we wtorek podopieczni Tomasza Tułacza podejmą pierwszoligowca. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (29 października) o godzinie 17:00.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Abramowicz

Kotwica Kołobrzeg Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2024 17:34 .

Kotwica – Puszcza, typy bukmacherskie

We wtorek odbędą się pierwsze spotkania w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Tego dnia w jednym z meczów Kotwica Kołobrzeg przed własną publicznością podejmie Puszczę Niepołomice. Będzie to starcie niezwykle ważne zarówno jednych jak i drugich. W grze jest awans do kolejnej rundy rozgrywek, ale także przełamanie. Pierwszoligowiec oraz podopieczni Tomasza Tułacza notują serię porażek. Nadchodząca rywalizacja zatem zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, triumf w regulaminowym czasie gry zgarnie zespół z PKO Ekstraklasy. Mój typ: wygrana Puszczy Niepołomice

Kotwica – Puszcza, ostatnie wyniki

Kotwica Kołobrzeg obecnie nie jest w najlepszej formie. Beniaminek Betclic 1. Ligi w pięciu ostatnich spotkaniach raz odniósł zwycięstwo (3:2 z ŁKS-u II Łódź w Pucharze Polski), zaliczył jeden remis (1:1 z Miedzią Legnica), a także poniósł aż trzy porażki (0:1 z Ruchem Chorzów, 0:1 z Wartą Poznań oraz 2:3 z Chrobrym Głogów).

Puszcza Niepołomice natomiast ma jeszcze gorszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Tomasza Tułacza bowiem w tym czasie raz zwyciężył (po rzutach karnych z Górnikiem Łęczna w Pucharze Polski) i poniósł aż cztery porażki (0:2 z Rakowem Częstochowa, 0:6 z GKS-em Katowice, 0:2 z Radomiakiem Radom oraz 1:2 z Pogonią Szczecin).

Kotwica – Puszcza, historia

Ostatnie spotkania Kotwicy Kołobrzeg z Puszczą Niepołomice miały miejsce w sezonie 2016/17. Wówczas na drugoligowych boiskach jesienią triumfował zespół z województwa zachodniopomorskiego, natomiast w kolejny meczu zwyciężyła Puszcza.

Kotwica – Puszcza, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem rywalizacji jest Puszcza Niepołomice. Jeśli rozważasz typ na triumf podopiecznych Tomasza Tułacza w regulaminowym czasie, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.58 – 1.70. W przypadku zwycięstwa Kotwicy Kołobrzeg natomiast sięga nawet 5.10. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Kotwica – Puszcza, kto awansuje?

Kotwica – Puszcza, przewidywane składy

Kotwica Kołobrzeg: Kozioł – Kosakiewicz, Wełna, Kozajda, Cywiński – Oliveira, Lucas, Bykowski – Petrovic, Jonathan, Rajsel

Puszcza Niepołomice: Komar – Craciun, Szymonowicz, Yakuba, Abramowicz – Serafin, Walski – Stępień, Hajda, Cholewiak – Kosidis

Kotwica – Puszcza, transmisja

Spotkanie Kotwicy Kołobrzeg z Puszcżą Niepołomice nie będzie nigdzie transmitowane.

