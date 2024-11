Karabach – Olympique Lyon: typy, kursy, zapowiedź (28.11.2024)

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Rayan Cherki

Karabach – Lyon: typy bukmacherskie

Olympique Lyon na papierze zapowiada się jako faworyt konfrontacji z Karabachem Agdam. Francuzi dysponują zdecydowanie lepszą kadrą pod względem jakości, lecz mecze w Azerbejdżanie nie należą do łatwych. Biorąc pod uwagę formę gości oraz ciężki teren, na którym przyjdzie im rywalizować, proponuje typ, że obie drużyny strzelą gola. Przyjezdni w czterech z pięciu ostatnich gier zawsze tracili minimum jedną bramkę. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Karabach – Lyon: ostatnie wyniki

Drużyna z Azerbejdżanu jak na mistrza kraju przystało, nie ma sobie równych w lidze. Ostatni raz na krajowym podwórku przegrali w sierpniu. Natomiast w ostatnich tygodniach zdobywali komplet punktów z takimi zespołami jak Sabail (3:0), Zira (4:0) czy Shamakhi (3:0). Jedynie potyczka z Turan zakończyła się bezbramkowym remisem. Z kolei w Lidze Europy w ostatnim meczu pokonali na wyjeździe Bodo/Glimt (2:1). Obecnie plasują się na 29. miejscu z dorobkiem 3 punktów.

Lyon od pięciu spotkań pozostaje niepokonany we wszystkich rozgrywkach. Natomiast mimo to nie mogą mieć powodów do większego zadowolenia. Ze wszystkich pięciu gier wygrali tylko raz w lidze z St. Etienne (1:0). Reszta meczów kończyła się podziałem punktów. W Ligue 1 remisowali z Reims (1:1), Lille (1:1) i Auxerre (2:2). Z kolei w europejskich pucharach podzielili się punktami z TSG Hoffenheim (2:2). Po 4. kolejkach Ligi Europy zajmują 9. miejsce z 7 punktami na koncie.

Karabach – Lyon: historia

W przeszłości Karabach Agdam ani razu nie rywalizował bezpośrednio z Lyonem.

Karabach – Lyon: kursy bukmacherskie

Analitycy niższy kurs oferują na zwycięstwo Olympique Lyon. Ich wygraną można dodać na kuponie ze współczynnikiem 1.95, zaś triumf Karabachu oszacowano z kursem 3.40. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, można postawić z kursem 3.75.

Karabach – Lyon: kto wygra?

Karabach – Lyon: transmisja meczu

Spotkanie Karabach Agdam – Olympique Lyon odbędzie się w czwartek (28 listopada) o godzinie 18:45. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 6. Starcie można śledzić również w usłudze Polsat Box Go.

