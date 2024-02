Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2024)

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce: typy i kursy na mecz ćwierćfinałowy Pucharu Polski. Kto awansuje do dalszej fazy rozgrywek? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w środę (28 lutego) o godzinie 17:30.

IMAGO / Paweł Piotrowski / Newspix Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia Białystok Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2024 15:34 .

Jagiellonia – Korona, typy bukmacherskie

W środę przy ulicy Słonecznej 1 Jagiellonia Białystok zmierzy się z Koroną Kielce. Będzie to spotkanie w ramach ćwierćfinału rozgrywek Pucharu Polski. Zarówno dla jednych jak i drugich to starcie będzie niezwykle ważne. Faworytem tej rywalizacji jest zespół Adriana Siemieńca, mimo to nie można skreślać popularnych “Scyzoryków”. Ja spodziewam się dość wyrównanego meczu, w którym obaj golkiperzy wrócą do domu bez czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Jagiellonia – Korona, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok nie prezentuje się na miarę oczekiwań po wznowieniu rozgrywek. Piłkarze Adriana Siemieńca w trzech spotkań odnieśli jedno zwycięstwo (3:1 z Widzewem Łódź), zaliczyli jeden remis (1:1 z Ruchem Chorzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Lechem Poznań).

Korona Kielce natomiast może pochwalić się identycznym bilansem co ich środowi rywale. Drużyna prowadzona przez Kamila Kuzerę zaliczyła jedną wygraną (2:1 z ŁKS-em Łódź), jeden remis (3:3 z Legią Warszawa) i jedną porażkę (1:3 z Górnikiem Zabrze).

Jagiellonia – Korona, historia

W tym sezonie obie drużyny mierzyły się ze sobą w połowie listopada. Wówczas na obiekcie w Kielcach padł wynik 2:2. Poprzednie cztery rywalizacje tych zespołów kończyły się jedną wygraną Korony, jednym remisem, a także dwoma zwycięstwami Jagiellonii.

Jagiellonia – Korona, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego starcia jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną piłkarzy Adriana Siemieńca, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.59 – 1.67. Natomiast na zwycięstwo Korony Kielce sięgają nawet 5.00. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Jagiellonia – Korona, kto awansuje do półfinału?

Kto awansuje do półfinału Pucharu Polski?

Korona Kielce

Jagiellonia – Korona, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok: Alomerović – Sacek, Skrzypczak, Haliti, Wdowik – Marczuk, Romanczuk, Nene, Hansen – Imaz – Pululu

Korona Kielce: Forenc – Zator, Malarczyk, Trojak, Briceag – Hofmayster – Godinho, Remacle, Nono, Błanik – Shikavka

Jagiellonia – Korona, transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce transmitowane będzie w telewizji na kanale Polsat Sport Extra. Początek rywalizacji już w środę (28 lutego) o godzinie 17:30.

