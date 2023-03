Holandia – Gibraltar: typy, kursy, zapowiedź (27.03.2023)

Holandia – Gibraltar: typy i kursy na mecz eliminacji do EURO 2024. Oranje w kolejnym meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy zagrają z Gibraltarem. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na De Kuip w najbliższy poniedziałek 27 marca o godzinie 20:45.