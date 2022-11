Hiszpania – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (27.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Hiszpania – Niemcy: typy na mecz grupy E. W niedzielę rozegrany zostanie największy hit fazy grupowej katarskiego mundialu. Na przeciwko siebie staną drużyny, które przed turniejem były zaliczane do grona kandydatów do końcowego triumfu. Do niedzielnego meczu w dobrych nastrojach przystąpią jedynie Hiszpanie.

Al Bayt Stadium Mistrzostwa świata, gr. E Hiszpania Niemcy 2.40 3.70 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 listopada 2022 13:42 .

Hiszpania – Niemcy, typy i przewidywania

Nie ma wątpliwości, że w niedzielny wieczór czeka nas wielkie widowisko. Gwarantują to nazwiska zawodników, którzy pojawią się na murawie. Hiszpanie po efektownej wygranej w pierwszym meczu będą chcieli potwierdzić wysoką formę, natomiast stojący na krawędzi Niemcy nie mogą kalkulować i muszą zagrać o zwycięstwo. To sprawia, że możemy być świadkami otwartego spotkania, w którym nie zabraknie goli. Takiego scenariusza spodziewa się dziennikarz Goal.pl Jakub Olkiewicz, który stawia, że w tym meczu obejrzymy bramki z obu stron. Typ Kuby Olkiewicza: BTTS

Hiszpania w niedzielę stanie przed szansą nie tylko zapewnienia sobie awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata, ale także wyeliminowania z gry już na etapie fazy grupowej jednego ze swoich rywali do końcowego triumfu. Jeżeli zespół Luisa Enrique zagra równie skutecznie co w meczu z Kostaryką to ma bardzo duże szanse na zwycięstwo. Niemcy przeciwko Japonii pokazali bowiem, że popełniają błędy, które w tamtym meczu kosztowały ich bardzo wiele. My w tym meczu stawiamy na Hiszpanów. Nasz typ: wygrana Hiszpanii

Hiszpania – Niemcy, ostatnie wyniki

Reprezentacja Niemiec przed drugim spotkaniem mundialu jest pod ścianą. W pierwszej kolejce sensacyjnie przegrała 1:2 z Japonią, choć przez większą część spotkania była na prowadzeniu i wydawało się, że w pełni kontroluje wydarzenia na boisku. Drużyna Hansiego Flicka momentami spychała rywali do głębokiej defensywy, ale jedynego gola zdołał strzelić z rzutu karnego. Nie uniknęła jednak błędów, które w ostatnim kwadransie spotkania z zimną krwią wykorzystali Japończycy, co pozwoliło im sprawić jedną z największych niespodzianek pierwszej kolejki katarskiego mundialu.

Porażka z Japonią sprawią, że niemiecki zespół znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Porażka w tym meczu może pozbawić ich szans na awans do fazy pucharowej, co byłoby dla niego kompromitujące. W niedzielny wieczór Niemcy muszą zagrać o pełną pulę, bowiem przy remisie w dalszym ciągu nie będą mieli wszystkiego we własnych rękach.

Nie ma jednak wątpliwości, że reprezentację Niemiec czeka szalenie trudne zadanie, po tym jak w pierwszym meczu zaprezentowała się Hiszpania. Drużyna Luisa Enrique rozgromiła 7:0 Kostarykę, co tylko może ją napędzić w kolejnych meczach. Hiszpanie zaprezentowali się zdecydowanie najefektowniej spośród wszystkich drużyn na mundialu i momentalnie wzrosły ich notowania w kwestii szans na zdobycie mistrzowskiego tytułu. Mecz z Niemcami będzie dla nich swego rodzaju weryfikacją i powinien dać odpowiedź na pytanie, w jakiej naprawdę są formie.

Hiszpania – Niemcy, historia

Niedzielne spotkanie będzie 26. w historii pojedynkiem obu zespołów. Bilans dotychczasowych spotkań jest bardzo wyrównany. Dziewięć wygranych na swoim koncie mają Niemcy, osiem zwycięstw odniosła Hiszpania, a pozostałe osiem pojedynków zakończyło się remisami.

W ostatnim czasie zdecydowanie lepiej w tych pojedynkach radziła sobie Hiszpania, która wygrała cztery z siedmiu ostatnich meczów. Niemcy w tym czasie triumfowali tylko raz.

Ostatni pojedynek tych drużyn miał miejsce 17 listopada 2020 roku w ramach Ligi Narodów. Spotkanie w Sewilli zakończyło się efektowną wygraną 6:0 hiszpańskiego zespołu, a na listę strzelców wpisywali się Alvaro Morata, Ferran Torres (trzykrotnie), Rodri i Mikel Oyarzabal.

Hiszpania – Niemcy, statystyki przed meczem

Będzie to piąty mecz Hiszpanii z Niemcami w mistrzostwach. Dwa zwycięstwa na koncie mają Niemcy, a Hiszpania wygrała jeden mecz, w półfinale turnieju w 2010 roku.

Niemcy przegrał trzy z czterech ostatnich meczów na mistrzostwach świata, tyle samo co w poprzednich 21. Przegrali dwa mecze z rzędu po raz trzeci (również w 1958 i 1982 roku). Nigdy wcześniej nie przegrali trzech spotkań z rzędu.

Porażka 1:2 z Japonią zakończyła passę 29 kolejnych meczów MŚ bez porażki, w których strzelili przynajmniej jedną bramkę (25 zwycięstw i 4 remisy)

Zwycięstwo 7:0 nad Kostaryką to najwyższe zwycięstwo Hiszpanii w historii występów w finałach mistrzostw świata

Hiszpania przegrała tylko trzy z ostatnich 18 meczów w fazie grupowej mistrzostw świata (12 zwycięstw i 3 remisy). Jest niepokonana od pięciu meczów w fazach grupowej od przegranej z Chile w 2014 roku

Hiszpania – Niemcy, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed niedzielnym hitem fazy grupowej mistrzostw świata nieco większe szanse na zwycięstwo dają Hiszpanom, ale w żadnym wypadku nie pozbawiają szans niemieckiego zespołu. W Betfan kurs na wygraną Hiszpanii oscyluje w okolicy 2.40. Rejestrując konto w Betfan z kodem promocyjnym GOAL możesz potroić swoje środki na grę dzięki bonusowi 200% do 300 zł. Wpłacając 150 zł będziesz miał na grę aż 450 zł!

Hiszpania – Niemcy, przewidywane składy

Choć do pierwszego występu reprezentacji Hiszpanii nie można mieć żadnych zarzutów, trener Luis Enrique może dokonać kilku roszad w wyjściowej jedenastce. Najbardziej możliwe są w ofensywie, bowiem na występ liczą między innymi Alvaro Morata i Pablo Sarabia.

Zmian w składzie na pewno możemy spodziewać się w niemieckiej drużynie. Hansi Flick prawdopodobnie nadal nie będzie mógł skorzystać z usług Leroy Sane, który z powodu kontuzji nie wystąpił przeciwko Japonii. Miejsce w wyjściowej jedenastce może natomiast stracić Kai Havertz, a kandydatami do jego zastąpienia są Niclas Fullkrug, Karim Adeyemi i Youssoufa Moukoko.

Hiszpania – Niemcy, kto wygra?

Niemcy – Hiszpania, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie grupy E mistrzostw świata pomiędzy reprezentacjami Niemiec i Hiszpanii rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisja z meczu “na żywo” będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K. Spotkanie skomentują Dariusz Szpakowski i Sebastian Mila.

