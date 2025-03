Hiszpania – Holandia: typy, kursy, zapowiedź (23.03.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Robin Le Normand

Hiszpania – Holandia, typy bukmacherskie

Już w niedzielny wieczór odbędą się rewanżowe spotkania ćwierćfinałowego Ligi Narodów. W jednym z zaplanowanych meczów obejrzymy starcie, w którym reprezentacja Hiszpanii przed własną publicznością podejmie Holandię. Sprawa awansu do półfinału pozostaje otwarta. W pierwszym starciu pomiędzy tymi zespołami padł remis 2:2.

Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle ekscytująco. Ja uważam, że w tym meczu obaj bramkarze będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Hiszpania – Holandia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Hiszpanii imponuje wysoką formą. Mistrzowie Europy w ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z Danią, 3:0 z Hiszpanią, 2:1 z Danią i 3:2 ze Szwajcarią), a także zaliczyli jeden remis (2:2 z Holandią).

Holandia natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem, jak ich niedzielny rywal. Podopieczni Ronalda Koemana w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (4:0 z Węgrami), zaliczyli trzy remisy (1:1 z Węgrami, 1:1 z Bośnią i Hercegowiną oraz 2:2 z Hiszpanią), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Niemcami).

Hiszpania – Holandia, historia

W ostatnim spotkaniu pomiędzy tymi zespołami padł remis 2:2. Wcześniejsze cztery rywalizacje kończyły się dwoma remisami, a także dwoma zwycięstwami Holandii. Oranje zatem są bardzo niewygodnym rywalem dla reprezentacji Hiszpanii.

Hiszpania – Holandia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnej rywalizacji jest reprezentacja Hiszpanii. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.68. W przypadku zwycięstwa Holandii natomiast sięga nawet 4.75.

Hiszpania Holandia 1.68 3.80 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 marca 2025 13:34 .

Hiszpania – Holandia, przewidywane składy

Hiszpania: Simon – Porro, Gila, Le Normand, Cucurella, Ruiz, Zubimendi, Pedri, Yamal, Morata, N. Williams

Holandia: Verbruggen – Frimpong, De Ligt, Van Dijk, J. Timber, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Simons, Brobbey, Gakpo

Hiszpania – Holandia, kto awansuje?

Hiszpania – Holandia, transmisja

Nadchodzące spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Transmisja z meczu Holandia – Hiszpania zacznie się o godzinie 20:45 i będzie emitowana na antenach: Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz TVP Sport. Ponadto dostęp do potyczki zapewnią strona internetowa sport.tvp.pl i aplikacja TVP Sport oraz platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

