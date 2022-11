Pressfocus Na zdjęciu: Eric Maxim Choupo-Moting

Hertha Berlin – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz Bundesligi. Bawarczycy na dobre rozegrali się już po słabym początku sezonu i wyglądają obecnie na ekipę, którą trudno powstrzymać. Przekonały się o tym w ostatnim czasie FC Barcelona, czy Inter Mediolan. Czy w sobotę przekona się także Hertha?

Olympiastadion Bundesliga Hertha Berlin Bayern Monachium 9.40 6.80 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2022 02:47 .

Hertha Berlin – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Od wielu lat Hertha Berlin nie gra praktycznie o nic więcej, aniżeli utrzymanie w lidze. Jest to niestety przykład klubu źle zarządzanego, w którym kadra nie jest odpowiednio planowana, a sztab szkoleniowy jest zmieniany częściej niż decyzje sędziowskie. Stara Dama na razie utrzymuje się nad strefą spadkową, ale jak długo to potraw, trudno wyrokować. W ubiegłym sezonie zebrała potężne baty od Bawarczyków i wiele wskazuje na to, że podobnie będzie również w sobotę.

Julian Nagelsmann po serii gorszych rezultatów w Bundeslidze odnalazł chyba złoty środek, bo jego Bayern Monachium znów budzi postrach wśród rywali. Die Roten strzelają mnóstwo goli, tracąc przy tym niewiele. Bez znaczenia jest dla nich lista zawodników kontuzjowanych, czy to, kto stoi na bramce. Zespół prezentuje się znakomicie, a poszczególni piłkarze wreszcie zaczęli się docierać. Dotyczy to przede wszystkim zawodników w formacji ataku. Bayern w każdym z ostatnich dziesięciu meczów strzelał przynajmniej dwie bramki. Spodziewamy się, że w sobotę golkiper Herthy będzie musiał wyciągać piłkę z siatki przynajmniej kilkukrotnie. Nasz typ: Powyżej 3.5 gola.

STS 1.76 Powyżej 3.5 gola Odwiedź STS

Hertha Berlin – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Hercie w ostatnich tygodniach udało się wygrać tylko jedno spotkanie i to ledwo – 2:1 z najgorszym w tym sezonie Schalke. Oprócz tego przegrała dwa spotkania, z Werderem Brema i Lipskie, a dwa pozostałe zremisowała. Jak na możliwości Starej Damy, nie są to statystyki tragiczne.

Bilans meczów Bayernu z kilku ostatnich tygodni jest nieskazitelny. Bawarczycy mogą pochwalić się passą kolejnych siedmiu zwycięstw. Przeciwstawić się im nie byli w stanie m.in. FC Barcelona, Inter Mediolan, czy Freiburg.

Hertha Berlin – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

Obie drużyny przystąpią do rywalizacji uboższe o kilku piłkarzy. W przypadku gospodarzy będzie to brak Jarsteina, Joveticia, Ngankama i Nsona. Wątpliwy wydaje się być także występ Dardaia i Kangi, którzy nie wyleczyli jeszcze urazów.

Po stronie gości braki są istotne. Nie zagrają kontuzjowani Hernandez, Mueller, Sane i de Ligt. Do kadry meczowej wrócić za to może Manuel Neuer, który pauzował w kilku ostatnich meczach.

Hertha Berlin – Bayern Monachium, historia

Bilans bezpośrednich meczów między tymi drużynami jest dla Herthy fatalny. Ekipa z Berlina przegrała pięć ostatnich meczów z Bayernem, a patrząc w szerszej perspektywie, udało jej się tylko raz wygrać w poprzednich 10 starciach. W ubiegłym sezonie Die Roten wygrywali ze Starą Damą wysoko – 5:0 i 4:1.

Hertha Berlin – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Goście są wskazywani jako murowani faworyci sobotniego meczu. Typ na ich zwycięstwo wynosi zaledwie 1.30. Kurs na wygraną Herthy Berlin to aż 9.83. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, zapoznajcie się wcześniej z ofertą bukmachera STS. Posiada on atrakcyjny bonus, który warto przy tym wykorzystać. To nawet 30 zł bonusu bez depozytu, który możecie wykorzystać dowolnie. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Hertha Berlin – Bayern Monachium, przewidywane składy

Hertha: Christensen – Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt – Serdar, Tousart, Sunjic, – Lukebakio, Ejuke, Richter

Bayern: Neuer – Mazraoui, Upamecano, Pavard, Davies – Goretzka, Kimmich, Gnabry, Musiala, Mane – Choupo-Moting

Hertha Berlin – Bayern Monachium, transmisja

Mecz Herthy Berlin z Bayernem Monachium transmitowany będzie na antenie Viaplay. Początek starcia już w sobotę o godzinie 15:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.