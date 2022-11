Pressfocus Na zdjęciu: Nicolo Fagioli

Hellas Verona – Juventus: typy i kursy na mecz Serie A. Niesamowity zjazd względem poprzedniego sezonu zaliczył Hellas Verona, który obecnie jest czerwoną latarnią ligi. Strata do bezpiecznej pozycji jest coraz większa, a rywal, z jakim przyjdzie mu się zmierzyć w czwartek wymagający.

Hellas Verona – Juventus, typy i przewidywania

Passę sześciu kolejnych porażek ma już drużyna Hellas Verona, która jeszcze w ubiegłym sezonie walczyła o miejsce pozwalające na kwalifikację do europejskich pucharów. W rozgrywkach 2022/23 jest cieniem samego siebie. Gialloblu stracili najwięcej bramek z całej Serie A – aż 26, a strzelili przy tym zaledwie 11. To fatalne statystyki, które potęgują kiepskie wrażenie, jakie na boisku sprawiają piłkarze. W najbliższym spotkaniu z Juventusem może być bardzo trudno o poprawę tego bilansu.

Stara Dama do czwartkowej rywalizacji przystąpi podbudowana ważnym zwycięstwem nad Interem Mediolan. Wobec licznych kontuzji i słabej formy wielu zawodników Juventus wspiął się w ubiegłej kolejce na wyżyny swoich możliwości w tym sezonie i wygrał z Nerrazurri 2:0. Podopieczni Massimiliano Allegriego byli przede wszystkim bardzo skuteczni. To właśnie tego brakowało im w wielu poprzednich spotkaniach. Jeśli napastnicy zagrają tak skoncentrowani, jak w poprzedniej kolejce, Juve może być o wynik spokojny. Nasz typ: Juventus Powyżej 1.5 gola.

Hellas Verona – Juventus, ostatnie wyniki

Gospodarze czwartkowego meczu nie mogą się pochwalić zbyt pozytywnymi rezultatami. Dość powiedzieć, że przegrali sześć kolejnych meczów z rzędu. W ostatniej kolejce bez problemu poradziła sobie z nimi nawet Monza, która wygrała 2:0.

Statystyki Juventusu poprawiły się nieco na przestrzeni ostatnich tygodni. Porażki z Benfiką 3:4 i PSG 1:2 były niewielkie. W meczach Serie A Stara Dama traciła już dużo mniej bramek. Zarówno spotkania z Empoli, jak i Lecce i Interem kończyli na zero z tyłu.

Hellas Verona – Juventus, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy w czwartek zabraknie na pewno kontuzjowanych: Coppoli, Hrustica, Ilica i Piccoliego. Oprócz tego niepewny jest także występ zmagającego się wciąż z urazem Cortinovia. Zawieszony za czerwoną kartkę natomiast jest Mangnani.

Mnóstwo braków wciąż po stronie Juventusu. Massimiliano Allegri do Werony nie zabierze na pewno kontuzjowanych: Ake, De Sciglio, Ilinga, Kaio Jorge, Peetersa, Pogby i Vlahovicia. Wciąż niegotowi do gry zdają się również McKennie, Kean i Paredes. Mocno ogranicza to pole manewru sztabowi szkoleniowemu.

Hellas Verona – Juventus, historia

Hellas Verona to jeden z bardziej niewygodnych dla Juventusu w ostatnich latach rywali. Z poprzednich pięciu pojedynków z tym rywalem Stara Dama wygrała tylko raz. W ubiegłym sezonie na Allianz Stadium podopieczni Massimiliano Allegriego triumfowali 2:0. Wcześniej jednak w Weroni przegrali 1:2, a katem był wówczas Giovanni Simeone. Argentyńczyka nie ma już w ekipie żółto-niebieskich, co zdecydowanie jest dobrą widomością dla Juve.

Hellas Verona – Juventus, kursy bukmacherskie

Jako że Hellas jest ostatni w tabeli, siłą rzeczy bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają Juventusowi. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi ok. 1.74. Typ na gospodarzy może sięgać nawet 5.25. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Hellas Verona – Juventus, przewidywane składy

Verona: Montipo – Gunter, Dawidowicz, Ceccherini – Faraoni, Tameze, Veloso, Doig – Lazaovic, Henry, Kallon

Juventus: Szczęsny – Bremer, Danilo, Sandro – Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Fagioli, Kostic – Miretti, Milik

Hellas Verona – Juventus, transmisja

Szukacie transmisji spotkania Hellas Verona – Juventus? Znajdziecie ją na antenie Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4. Mecz możecie także zobaczyć dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie.

