Gruzja – Czechy: typy, kursy, zapowiedź (22.06.2024)

Przedstawiamy typy na mecz Gruzja - Czechy. Z zerowym dorobkiem punktowym przystąpią obie reprezentacje do sobotniego meczu Euro 2024. Kto wygra mecz Gruzja - Czechy? Sprawdzamy kursy i analizujemy szanse obu zespołów.

CTK/Alamy Na zdjęciu: Patrik Schick

Gruzja Czechy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2024 10:27 .

Gruzja – Czechy, typy bukmacherskie

W pierwszej kolejce grupy F Gruzini zaskarbili sobie sympatię dziesiątek tysięcy kibiców. Zespół ten wykreował mnóstwo sytuacji bramkowych i teoretycznie powinien strzelić więcej niż jedną bramkę. Tego samego nie można napisać o Czechach, którzy na prowadzeniu z Portugalią utrzymali się tylko kilka minut. Finalnie oni również doznali porażki w pierwszej serii gier.

W realiach mistrzostw Europy teoretycznie większe szanse na zwycięstwo mają Czesi, którzy są uznawani za faworyta przez bukmacherów. Sądzę jednak, że będziemy świadkiem niespodzianki i pragmatyczni Czesi będą musieli uznać wyższość przepełnionych werwą Gruzinów. Mój typ: wygrana reprezentacji Gruzji.

Gruzja – Czechy, typ kibiców

Gruzja – Czechy, ostatnie wyniki

Gruzja jako jedna z niewielu reprezentacji rozegrała w czerwcu tylko jeden mecz towarzyski. Zespół ten rozprawił się z Czarnogórą, którą pokonał 3:1. Kibice tej reprezentacji na brak emocji nie mogli narzekać natomiast w marcu, gdy Gruzini wywalczyli awans na Euro 2024 po serii rzutów karnych w finale baraży i wygranej z Grecją.

Tak wesoło Gruzinom nie było w pierwszej kolejce mistrzostw Europy. Wydawało się, że Gruzini zdobędą chociaż punkt w inauguracyjnej potyczce z Turcją. Tymczasem pozostał spory niedosyt oraz porażka 1:3 po heroicznej walce.

Przed turniejem serię zwycięstw mieli też nasi sąsiedzi i rywale z eliminacji do Euro 2024. Czesi uzyskali bezpośredni awans, więc już w marcu mogli sobie pozwolić na towarzyskie granie. Wtedy to ograli Norwegię i Armenię. W czerwcu dołożyli do tego Maltę i Macedonię Północną.

Czesi także liczyli na udany start Euro 2024. Mieli na to sporą szansę, ponieważ prowadzili z Portugalią. Cristiano Ronaldo i spółka byli jednak nieustępliwi i w końcówce spotkania dopięli swego i pokonali Czechów 2:1.

Gruzja – Czechy, historia i bilans

Reprezentacje te nigdy nie rywalizowały ze sobą, więc sobotni pojedynek będzie premierowym starciem tych kadr. W dodatku odbędzie się to w ramach Euro 2024, co tylko zwiększa rangę tej konfrontacji.

Gruzja – Czechy, kursy bukmacherskie

Faworyt bukmacherów jest wyraźny – to reprezentacja Czech. Kurs na jej zwycięstwo oscyluje w granicy 1,80. Eksperci nie przewidują zbytnio innego scenariusza, ponieważ potencjalny remis to kurs w wysokości 3,60, a ewentualna wygrana Gruzinów to kurs aż 4,60.

Gruzja Czechy 4.90 3.75 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2024 10:27 .

Gruzja – Czechy, sytuacja kadrowa

Gruzini oraz Czesi nie zmagają się z problemami kadrowymi w swoich zespołach. Willy Sagnol i Ivan Hasek mogą być niezmiernie zadowoleni z tego faktu, ponieważ w niemałej części reprezentacji kilku zawodników zmaga się z urazami uniemożliwiającymi występ.

Gruzja – Czechy, przewidywane składy

Gruzini zaimponowali nie tylko swoim kibicom w debiutanckim meczu na Euro. Wynik był niekorzystny, ale i tak Willy Sagnol może być zadowolony z występu drużyny, która do spotkania drugiej kolejki mistrzostw Europy przystąpi prawdopodobnie w niezmienionym składzie. Ponownie najgroźniejszą bronią tej kadry będzie Khvicha Kvaratskhelia. U Czechów takim graczem jest Patrick Schick. Jego kadra również zapewne zagra w identycznym zestawieniu personalnym, jak w pierwszej kolejce.

Gruzja – Czechy, transmisja meczu

Sobotnie (22 czerwca) spotkanie pomiędzy Gruzją a Czechami będzie można zobaczyć w telewizji na antenach TVP 1 i TVP Sport. Mecz rozpocznie się o godzinie 15:00 w Hamburgu na Volksparkstadion. Rywalizacja będzie także do obejrzenia w internecie, na stronie internetowej sport.tvp.pl. Do skomentowania starcia zostali wyznaczeni Michał Zawacki i Kazimierz Węgrzyn.

