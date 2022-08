Górnik Zabrze – Stal Mielec: typy, kursy, zapowiedź (13.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Górnik – Stal: typy, kursy, zapowiedź. Pojedynek 5. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Stalą Mielec zapowiada się bardzo interesująco. Zabrzanie są na fali po dwóch zwycięstwach z rzędu, z kolei zespół z Mielca w miniony weekend ograł Cracovię i przed tą serią gier uplasował się na czwartym miejscu w tabeli. Początek spotkania o godzinie 17:30.

Stadion im. Ernesta Pohla Ekstraklasa Górnik Zabrze Stal Mielec 1.86 3.90 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 10:05 .

Górnik Zabrze – Stal Mielec, typy i przewidywania

W sobotnim meczu Górnika ze Stalą trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Zabrzanie słabo rozpoczęli sezon od porażki z Cracovią, jednak później przyszły dwa zwycięstwa z rzędu po naprawdę całkiem dobrej grze. Można było zauważyć rękę nowego trenera, który ma pomysł na tą drużynę. Stal z kolei zaczęła sezon od zwycięstwa z Lechem, później przyszły dwa słabsze mecze, ale przed tygodniem znów wygrali i to nie z byle kim, bo z dobrze spisującą się na początku kampanii Cracovią, dzięki czemu mielczanie awansowali wysoko w tabeli. Górnik ma fantastyczną passę w meczach ze Stalą od jej powrotu do Ekstraklasy wygrywając wszystkie cztery mecze. Naszym zdaniem ta znakomita seria zostanie podtrzymana również w sobotę. Nasz typ: zwycięstwo Górnika – TAK.

Górnik Zabrze – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

Górnik musi sobie radzić już bez Bartosza Nowaka, który został sprzedany przed tygodniem do Rakowa Częstochowa. Zabrzanie nie sprowadzili jednak do tej pory żadnego zawodnika w jego miejsce. Z lepszych wiadomości dla trenera Gaula – do składu wraca Krzysztof Kubica, który w poprzednim meczu z Rakowem pojawił się już na placu gry na ostatnie kilka minut. W ofensywie najprawdopodobniej znowu zobaczymy trio Cholewiak – Podolski – Włodarczyk. Stal powinna przystąpić do sobotniego starcia w takim samym zestawieniu, w którym przed tygodniem ograli Cracovię. W zespole z Mielca kontuzję leczy nadal Ciepiela.

Górnik Zabrze – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Górnik rozpoczął sezon od porażki 0:2 z Cracovią, jednak później dwukrotnie wygrał. Najpierw w Radomiu z Radomiakiem 3:0, a w ostatniej kolejce zabrzanie odprawili z kwitkiem Raków zwyciężając przed własną publicznością 1:0. Podopieczni Gaula do tej pory rozegrali tylko trzy ligowe pojedynki, ponieważ starcie z Lechią Gdańsk zostało przełożone na inny termin.

Stal Mielec rozpoczęła sezon od dość niespodziewanego zwycięstwa z Lechem w Poznaniu 2:0. Później zespół Majewskiego zremisował z Radomiakiem 1:1, a w trzeciej serii gier przegrał na trudnym terenie w Częstochowie 2:3. Przed tygodniem mielczanie znów sięgnęli po trzy punkty w starciu z Cracovią.

Górnik Zabrze – Stal Mielec, historia

Górnik Zabrze ma serię pięciu zwycięstw z rzędu w pojedynkach ze Stalą Mielec. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2016 roku, jeszcze na poziomie Fortuna 1 Ligi, a cztery kolejne miały już miejsce po powrocie mielczan do Ekstraklasy. Łącznie oba kluby rywalizowały ze sobą 52 razy w historii. Zdecydowanie lepszy bilans mają zabrzanie, którzy zwyciężyli w 27 starciach, a przegrali tylko 7.

Górnik Zabrze – Stal Mielec, typy bukmacherskie

Bukmacherzy uznali Górnik Zabrze za faworyta w starciu ze Stalą Mielec, a kursy na zwycięstwo zabrzan oscylują wokół 1,90. Wysokie kursy są oferowane natomiast na zwycięstwo Stali Mielec, która jest wyżej w tabeli od zespołu ze Śląska i wynoszą one nawet 4,00. Niedużo mniejszy kurs jest oferowany na remis i waha on się w przedziale 3,45 – 3,65.

Górnik Zabrze – Stal Mielec, przewidywane składy

Górnik: Broll, Paluszek, Janicki, Jensen, Olkowski, Kotzke, Manneh, Janża, Cholewiak, Podolski, Włodarczyk

Stal: Mrozek, Barauskas, Matras, Kasperkiewicz, Getinger, Domański, Wlazło, Gerbowski, Wolski, Lebedyński, Hamulic

Górnik Zabrze – Stal Mielec, transmisja meczu

Sobotni mecz 5. kolejki PKO Ekstraklasy Górnik Zabrze – Stal Mielec będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego pojedynku w usłudze CANAL+online. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony i opłacając abonament za sześć miesięcy z góry zapłacicie jedynie 180 zł zamiast 270 zł oszczędzając aż 90 zł. Koszt miesięcznego abonamentu wynosi 45 zł.

