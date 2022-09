Górnik – Piast: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Erik Janża

Górnik – Piast: typy, kursy, zapowiedź. Mecze Górnika Zabrze z Piastem Gliwice zawsze wywołują dodatkowe emocje, szczególnie wśród kibiców z Górnego Śląska. Jednak patrząc na niezbyt równą formę obu zespołów w trwającej kampanii trudno przewidzieć przebieg sobotniego spotkania. Zapowiada się wyrównana rywalizacja bez zdecydowanego faworyta. Początek spotkania o godzinie 20:00.

Stadion im. Ernesta Pohla Ekstraklasa Górnik Zabrze Piast Gliwice 2.52 3.35 2.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2022 10:09 .

Górnik – Piast, typy i przewidywania

Górnik Zabrze pozostaje bez zwycięstwa w rozgrywkach PKO Ekstraklasy od czterech pojedynków zaliczając w tym czasie trzy remisy i jedną porażkę. W międzyczasie Górnicy pokonali pierwszoligowy Ruch Chorzów w meczu Pucharu Polski, jednak styl zabrzan pozostawia wiele do życzenia. Piast Gliwice po nieudanym początku sezonu złapał wiatr w żagle i wygrał ostatnie cztery z pięciu spotkań, ulegając w tym czasie jedynie Lechowi Poznań. Górnik Zabrze nie potrafi zwyciężyć z Piastem w regulaminowych 90 minutach od dziesięciu spotkań wygrywając jedynie po rzutach karnych w meczu Pucharu Polski oraz otrzymując walkower po jednym przerwanym z powodu zamieszek spotkaniu. Biorąc pod uwagę obecną formę w sobotę również będzie im ciężko przełamać tą passę, jednak Piast także może mieć spore problemy z wywiezieniem z Zabrza kompletu punktów. Nasz typ: remis – TAK.

Górnik – Piast, sytuacja kadrowa

Górnik Zabrze prawdopodobnie znowu będzie musiał radzić sobie bez Lukasa Podolskiego, który choć wrócił do treningów po kontuzji to raczej nie zdoła wrócić do pełni sił przed sobotnim pojedynkiem. Wszystko jednak rozstrzygnie się jednak w ostatnich godzinach przed spotkaniem. Poza spodziewaną absencją byłego mistrza świata w zespole Zabrza wszystcy zawodnicy są gotowi do gry. Skład pozostaje jednak małą zagadką. Nie wiadomo, czy Gaul zdecyduje się dać szansę od pierwszej minuty któremuś z zawodników, którzy niedawno dołączyli do drużyny. Jeśli chodzi o drużynę Piasta Gliwice, wydaje się, że w ostatnim czasie wykrystalizowała się podstawowa jedenastka zespołu z Gliwic. Fornalik będzie miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy z wyjątkiem Huka i Kostadinova, którzy pozostają poza składem od dłuższego czasu.

Górnik – Piast, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze ostatni raz wygrał w lidze 7 sierpnia w meczu z Rakowem Częstochowa 1:0. Od tego czasu zanotował w lidze trzy remisy z Legią, Jagiellonią oraz Wisłą Płock oraz porażkę ze Stalą Mielec. Zabrzanie awansowali do kolejnej rundy Pucharu Polski wygrywając mecz derbowy z Ruchem Chorzów. Obecnie zajmują dwunaste miejsce w tabeli i są tuż nad Piastem Gliwice.

Piast po trzech porażkach na początku sezonu wrócił do niezłej dyspozycji zwyciężając w meczach z Cracovią, Stalą Mielec, Lechią Dzierżoniów w Pucharze Polski oraz Miedzią Legnica przed tygodniem. W ostatnich pięciu spotkaniach gliwiczanie przegrali tylko raz z Lechem Poznań.

Górnik – Piast, historia

Obie ekipy rywalizowały ze sobą jak dotąd w 20 spotkaniach, które zakończyły się siedmioma zwycięstwami zabrzan i dziewięcioma zespołu z Gliwic. W ostatnim sezonie w lidze w Zabrzu zwyciężył Piast, a w Gliwicach padł bezbramkowy remis. Obie drużyny zmierzyły się także ze sobą w meczu Pucharu Polski, który po karnych zwyciężyli Górnicy.

Górnik – Piast, typy bukmacherskie

W sobotnim pojedynku trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Kursy na zwycięstwo Górnika wynoszą około 2,50 z kolei na wygraną Piasta 2,95. Według bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem jest remis, a kursy na podział punktów oscylują wokół 3,30.

Górnik – Piast, przewidywane składy

Górnik: Broll, Jensen, Janicki, Paluszek, Janża, Mvondo, Koetzke, Dadok, Pacheco, Olkowski, Marosa

Piast: Plach, Reiner, Mosór, Czerwiński, Holubek, Kądzior, Tomasiewicz, Kaput, Pyrka, Wilczek, Chrapek

Górnik – Piast, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Górnik – Piast transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Początek pojedynku o godzinie 20:00. Serdecznie zachęcamy również do obejrzenia tego starcia w usłudze CANAL+ Online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł). Standardowo miesięczny pakiet kosztuje 45 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.