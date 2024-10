Górnik Łęczna – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2024)

Wisła Kraków we wtorek odrobi kolejne zaległości. Tym razem zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Przedstawiamy typy i aktualne kursy na to spotkanie.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Górnik Łęczna – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Wisła nie zamierza zwalniać tempa i do Łęcznej udaje się po kolejny komplet punktów. Jeżeli wiślacy zagrają przeciwko Górnikowi równie dobrze, jak w piątkowym meczu z Termaliką Nieciecza, to powinni bez problemów zdobyć trzy oczka. Ja w tym meczu nie spodziewam się niespodzianki i stawiam na wygraną Białej Gwiazdy. Mój typ: wygrana Wisły

Górnik Łęczna – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

W zdecydowanie lepszych nastrojach do wtorkowego spotkania przystąpią goście z Krakowa, którzy liczą na przedłużenie zwycięskiej serii. Pod wodzą Mariusza Jopa wygrali cztery ostatnie spotkania, w tym trzy na boiskach Betclic 1. Ligi. Wiślacy zostawiali w nich w pokonanym polu Odrę Opole (5:0 u siebie), Pogoń Siedlce (3:1 na wyjeździe) i przede wszystkim liderujący w tabeli Bruk-Ber Termalikę Nieciecza (2:0 u siebie).

Górnik Łęczna na zwycięstwo czeka od 25 sierpnia, kiedy na wyjeździe pokonał 2:1 Arkę Gdynia. W kolejnych sześciu ligowych spotkaniach doznał dwóch porażek i zanotował cztery remisy. W ostatni weekend Górnik przed własną publicznością podzielił się punktami z Odrą Opole (2:2). We wcześniejszych spotkaniach Łęcznianie remisowali również z Kotwicą Kołobrzeg (1:1 na wyjeździe), Wartą Poznań (1:1 u siebie) i Chrobrym Głogów (1:1 na wyjeździe).

Górnik Łęczna – Wisła Kraków, historia

W poprzednim sezonie spotkanie w Łęcznej pomiędzy tymi zespołami zakończyło się remisem 2:2. W Krakowie zdecydowanie górą była Wisła, która rozbiła rywala aż 4:0. Górnik ostatnie zwycięstwo nad Białą Gwiazdą odniósł w listopadzie 2022 roku, kiedy zwyciężył na wyjeździe 2:1.

Górnik Łęczna – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Po ostatnich bardzo dobrych występach, do wtorkowego spotkania w roli wyraźnego faworyta zdaniem bukmacherów przystąpi Wisła. Typując wygraną Wisły w Betclic można zrobić to po kursie 1.80. Typ na wygraną Górnika Łęczna to z kolei kurs 3.95.

Przy okazji stawiania zakładu na to spotkanie, można również skorzystać z atrakcyjnej oferty Betclic, jaką jest gra bez podatku. Dzięki temu każda wygrana jest wyższa. Z oferty możesz skorzystać podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Górnik Łęczna Wisła Kraków 3.95 3.70 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Górnik Łęczna – Wisła Kraków, przewidywane składy

W wyjściowym składzie Wisły Kraków nie należy spodziewać się większych zmian. Sytuacja kadrowa zespołu nie uległa bowiem zmianie względem ostatniego meczu z Termaliką nie uległa znaczącej zmianie. Nadal poza grą pozostają między innymi Colley, Duda, Sapała czy Starzyński. Do kadry meczowej może wrócić Biedrzycki.

Górnik Łęczna: Pindroch – Zbozień, Szabaciuk, Broda, Grabowski – Roginić, Deja, Orlik, Warchoł, Janaszek – Banaszak

Wisła: Letkiewicz – Jaroch, Uryga, Łasicki, Mikulec – Kiss, Carbo, Igbekeme, Alfaro – Rodado – Zwoliński

Górnik Łęczna – Wisła Kraków, kto wygra?

Górnik Łęczna – Wisła Kraków, transmisja meczu

Zaległy mecz 6. kolejki Betclic 1. Ligi Górnik Łęczna – Wisła Kraków rozegrany zostanie we wtorek (22 października) o godzinie 18:30. Transmisja z meczu nie będzie dostępna w telewizji. Mecz będzie można natomiast obejrzeć za pośrednictwem usługi Betclic TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL oraz postawić dowolny zakład.

