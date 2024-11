GKS Jastrzębie – KKS Kalisz: typy, kursy, zapowiedź (10.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Marcin Woźniak

GKS Jastrzębie – KKS Kalisz, typy i przewidywania

Szukając ostatniego domowego zwycięstwa GKS-u należy cofnąć się jeszcze do wakacji i meczu ze Świtem Szczecin (1:0), który odbył się 25 sierpnia. Mimo tego, gospodarze są faworytem bukmacherów. Ci przewidują, że KKS Kalisz ma mniejsze szanse na powiększenie dorobku punktowego w Betclic 2. Lidze. Jak zakończy się to spotkanie? Mój typ: remis.

GKS Jastrzębie – KKS Kalisz, ostatnie wyniki

Piłkarze GKS-u prezentują formę w kratkę, czego przykładem jest ich rywalizacja z zespołami, które są zapleczem klubów Ekstraklasy. GKS Jastrzębie ograło na wyjeździe Zagłębie II Lubin. Ta sztuka nie udała się u siebie z drugim zespołem ŁKS-u Łódź. Ta batalia zakończyła się porażką 0:1.

Zagłębie II Lubin potrafił ograć także KKS Kalisz. Miało to miejsce 21 września. Po tym spotkaniu kaliszanie zdobyli zaledwie dwa na piętnaście możliwych punktów. Były one efektem remisu z Hutnikiem Kraków i ŁKS-em II Łódź. Ostatnio nastąpiło przełamanie w postaci wygranej z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

GKS Jastrzębie – KKS Kalisz, historia

Lepsze wspomnienia z bezpośrednich rywalizacji z poprzedniego sezonu ma ekipa z Wielkopolski. Najpierw ograła ona GKS 3:1. W Pucharze Polski kaliszanie do awansu potrzebowali już serii rzutów karnych. GKS Jastrzębie najlepiej wypadł w domowym meczu ligowym, kiedy to zremisował 1:1.

GKS Jastrzębie – KKS Kalisz, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem do zdobycia trzech punktów będzie w niedzielę GKS Jastrzębie. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.16. W przypadku ewentualnego zwycięstwa KKS-u Kalisz jest to natomiast 3.05. Kurs na remis wynosi z kolei 3.30. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

GKS Jastrzębie KKS 1925 Kalisz 2.16 3.30 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2024 21:22 .

GKS Jastrzębie – KKS Kalisz, kto wygra?

GKS Jastrzębie – KKS Kalisz, transmisja meczu

Niedzielny mecz 17. kolejki Betclic 2. Ligi GKS Jastrzębie – KKS Kalisz rozpocznie się o godzinie 19:35. Spotkanie w telewizji można śledzić na kanale TVP3, a w internecie na stronie sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

