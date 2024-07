GKS Jastrzębie – Hutnik Kraków: typy, kursy, zapowiedź (19.07.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Deniss Rakels

GKS Jastrzębie Hutnik Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lipca 2024 09:20 .

GKS Jastrzębie – Hutnik, typy bukmacherskie

Obie drużyny poprzedni sezon zakończyły w środkowej części ligowej tabeli. W rozgrywkach 2024/25 z pewnością liczą na więcej i będą walczyć przynajmniej o zapałanie się do baraży o awans do Betclic 1 Ligi. Na razie trudno cokolwiek powiedzieć o możliwościach obu drużyn. Więcej danych powinny dostarczyć pierwsze kolejki. Piątkowe spotkanie nie ma jednak wyraźnego faworyta, choć za GKS-em przemawia atut własnego boiska. Ja jednak idę w innym kierunku i stawiam na maksymalnie dwa gole w tym meczu. Co za tym przemawia? W żadnym z czterech ostatnich pojedynków tych drużyn nie padły więcej niż dwie bramki. Mój typ: poniżej 2,5 bramki

GKS Jastrzębie – Hutnik, ostatnie wyniki

GKS Jastrzębie w ramach przygotowań do nowego sezonu rozegrał cztery sparingowe spotkania. Drużyna prowadzona przez Dawida Pędziałka nie doznała w nich ani jednej porażki. W pierwszym kontrolnym meczu zremisowała 2:2 z beniaminkiem PKO Ekstraklasy GKS-em Katowice, natomiast w drugim bezbramkowo z pierwszoligową Termalika Bruk-Bet Nieciecza. W kolejnych dwóch okazała się lepsza od LKS-u Goczałkowice Zdrój (2:0) i Unii Turza Śląska (1:0).

Hutnik, którego trenerem jest Maciej Musiał, ma za sobą aż sześć meczów kontrolnych. Spisywał się w nich ze zmiennym skutkiem, odnosząc trzy zwycięstwa i doznając trzech porażek. Na szczególną uwagę zasługuje wygrana 3:1 z GKS-em Katowice. Hutnik w pokonanym polu zostawił również Grębałowiankę Kraków (5:0) i Wiślan Jaśkowice (6:2). Lepsze okazały się od niego drużyny Sandecji Nowy Sącz (2:3), Wisły Kraków (0:3) i Garbanii Kraków (1:2).

GKS Jastrzębie – Hutnik, historia

Obie drużyny na drugoligowych boiskach miały już okazję rywalizować ze sobą w dwóch ostatnich sezonach. Mecze te nie obfitowały w gole, bowiem łącznie zobaczyliśmy tylko cztery. W poprzednim sezonie mecz w Jastrzębiu Zdrój zakończył się skromną wygraną 1:0 gospodarzy, natomiast pojedynek w Krakowie remisem 1:1. Sezon wcześniej Hutnik odniósł wyjazdowe zwycięstwo 1:0, natomiast u siebie zanotował bezbramkowy remis.

GKS Jastrzębie – Hutnik, kursy bukmacherskie

Piątkowy mecz nie ma zdecydowanego faworyta, co ma również swoje odzwierciedlenie w kursach oferowanych na to spotkanie. Rozważając typ na wygraną GKS-u Jastrzębie kurs w Betclic wynosi 2.14. Z kolei typując wygraną Hutnika można liczyć na kurs bliski 3.00. Warto również zwrócić uwagę na ofertę powitalną i skorzystać z zakładu bez ryzyka w Betclic, który otrzymasz podając kod promocyjny GOALPL.

GKS Jastrzębie Hutnik Kraków 2.19 3.28 3.03 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lipca 2024 09:20 .

GKS Jastrzębie – Hutnik Kraków, typ kibiców

Betclic 2 Liga – 1. kolejka Jak zakończy się mecz? wygraną GKS-u Jastrzębie 0% remisem 0% wygraną Hutnika 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną GKS-u Jastrzębie

remisem

wygraną Hutnika

GKS Jastrzębie – Hutnik, transmisja meczu

Mecz 1. kolejki Betclic 1 Ligi pomiędzy zespołami GKS-u Jastrzębie i Hutnika Kraków rozegrany zostanie w piątek (19 lipca) o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na internetowej stronie oraz w aplikacji mobilnej dzięki usłudze Betclic TV, a także za pośrednictwem witryny sport.tvp.pl. Aby uzyskać dostęp do transmisji na stronie Betclic należy zarejestrować konto z kodem GOALPL oraz wpłacić na nie dowolne środki.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.