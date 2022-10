Getafe – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (08.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: David Alaba

Getafe – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. W 8. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy „Królewscy” zagrają z podmadryckim Getafe. Czy Real Madryt po tej serii gier wróci na fotel lidera La Ligi?

Getafe – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami kolejna kolejka La Ligi. W 8. serii gier do pobliskiego Getafe przyjedzie Real Madryt. „Los Blancos” w obecnym sezonie nie ponieśli jeszcze żadnej porażki, ale ostatnio pierwsze punkty mistrzowi Hiszpanii urwała Osasuna Pampeluna (1:1), przez co fotel lidera objęła FC Barcelona, która ma tyle samo oczek, ale lepszy bilans bramkowy. „Duma Katalonii” w niedzielę podejmie u siebie zawsze niewygodną Celtę Vigo. Real Madryt na pewno będzie chciał wrócić na samą górę tabeli tuż przed El Clasico.

Podopieczni Carlo Ancelottiego rozegrali świetne spotkanie przeciwko Szachtarowi Donieck (2:1), a mecz w Lidze Mistrzów mógł się skończyć dużo wyżej, gdyby skuteczniejsi byli piłkarze z ataku. Widać, że „Królewscy” wracają do formy i na Coliseum Alfonso Perez powinniśmy być świadkami przynajmniej trzech goli. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – tak.

Getafe – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Jeśli chodzi o gospodarzy, to niemal wszyscy są do dyspozycji Quique Sancheza Floresa. Gorzej to wygląda w obozie Realu Madryt, który będzie pełnił rolę gościa tego pojedynku. Na pewno nie zagrają Dani Ceballos oraz Thibaut Courtois, a na ostatni trening nie wyszedł także Karim Benzema, który prawdopodobnie odpocznie. Starcie z Szachtarem ze skurczami kończył Rodrygo, ale to nic poważnego i powinien wybiec na boisko.

Getafe – Real Madryt, ostatnie wyniki

Getafe w ostatniej kolejce La Ligi po bardzo emocjonującym meczu przegrało 2:3 z Realem Valladolid. Wcześniej odniosła dwa zwycięstwa – odpowiednio z Osasuną Pampeluna (2:0) oraz Realem Sociedad (2:1). Real Madryt natomiast znakomicie prezentuje się od początku kampanii 2022/2023 – wygrał wszystkie spotkania we wszystkich rozgrywkach, a „kamyczkiem do ogródka” Carlo Ancelottiego jest tylko ten ostatni ligowy remis z Osasuną Pampeluna.

Getafe – Real Madryt, historia

Na pięć ostatnich meczów pomiędzy tymi zespołami trzy zwyciężył Real Madryt, raz wygrało Getafe i padł jeden remis. Obydwie ekipy po raz ostatni zmierzyły się w tamtym sezonie i wówczas „Królewscy” pokonali „Niebieskich” wynikiem 2:0, a na listę strzelców wpisali się Casemiro oraz Lucas Vazquez.

Getafe – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu na Coliseum Alfonso Perez rzecz jasna są goście. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi mniej więcej 1.50, a typ na zwycięstwo gospodarzy to około 6.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Getafe – Real Madryt, przewidywane składy

Getafe: Soria; Suarez, Dakonam, Duarte, Alvarez, Iglesias; Alena, Milla, Algobia; Unal, Mayoral

Real: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modrić, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius

Getafe – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport 2 oraz na stronach STS, Fortuna i Betclic. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 180 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 114 zł. Początek meczu na Coliseum Alfonso Perez w sobotę 8 października o godzinie 21:00.

