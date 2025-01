SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Getafe – Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona świetną formę prezentowaną w meczach pucharowych będzie chciała teraz potwierdzić w lidze i wrócić na zwycięski tor. Choć Dumie Katalonii z ogromnym trudem przychodzi zdobywanie punktów w wyjazdowych meczach z Getafe, to tym razem inne rozstrzygnięcie będzie bardzo dużą niespodzianką. Sobotnie spotkanie będzie również kolejną okazję do powiększenia indywidualnego dorobku bramkowego przez Roberta Lewandowskiego. Polak odpoczywał w tygodniu podczas pucharowe meczu, co powinno mieć pozytywny wpływ na jego formę w sobotę. Stawiam, że wpisze się w tym meczu na listę strzelców. W tym miejscu zwracam również uwagę na promocję Betcris, który pozwala taki zakład postawić po kursie 200. Mój typ: gol Lewandowskiego

Getafe – Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona zagra na ligowych boiskach po raz pierwszy od prawie miesiące. Ostatnie spotkanie w La Liga Duma Katalonii rozegrała 21 grudnia, kiedy przed własną publicznością przegrała 1:2 z Atletico Madryt. Tak długa przerwa nie oznacza, że podopieczni Hansiego Flicka mieli wolne. Wręcz przeciwnie. Rozegrali w tym czasie cztery pucharowe spotkania.

Barcelona w tym roku przebrnęła już przez dwie rundy Pucharu Króla. Najpierw wysoko 4:0 pokonała Barbastro, a w tym tygodniu rozbiła przed własną publicznością 5:1 Betis Sewilla. W międzyczasie sięgnęła również po Superpuchar Hiszpanii, gromiąc w finałowym mecz 5:2 Real Madryt. Nastroje w ekipie Dumy Katalonii są więc świetne.

Getafe ubiegły rok zakończyło tak jak Barcelona, czyli dwoma kolejnymi porażkami. W tym roku prezentuje się jednak bardzo solidnie. W Pucharze Króla pokonała 1:0 po dogrywce Granadę oraz 1:0 Potevedrę. W międzyczasie rywalizowała także w lidze z Las Palmas, wygrywając na wyjeździe 2:1.

Getafe – Barcelona, historia

Sobotnie spotkanie będzie drugą konfrontacją tych zespołów w tym sezonie. W pierwszym meczu, który odbył się 25 września, górą była Barcelona. Duma Katalonii wygrała skromnie 1:0 po trafieniu Roberta Lewandowskiego.

Getafe na własnym stadionie jest jednak bardzo niewygodnym rywalem dla Barcelony. Wystarczy powiedzieć, że ekipie z Katalonii nie udało się wygrać żadnego z czterech ostatnich wyjazdowych meczów z tym rywalem. Trzy ostatnie takie mecze kończyły się bezbramkowym remisem.

Getafe – Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest wyraźnym faworytem tego spotkania, co nie może dziwić biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez nią w ostatnich tygodniach. Rozważając typ na wygraną Barcelony można liczyć na kurs 1.50. Warto również zapoznać się ze specjalnymi ofertami bukmacherów na to spotkanie. Informacje o nich znajdziesz wyżej.

Getafe – Barcelona, przewidywane składy

Kibice w Polsce przed sobotnim spotkaniem zadają sobie przede wszystkim pytanie, jakie szanse na występ w tym meczu ma Wojciech Szczęsny. Polak do tej pory nie miał okazji do gry w lidze, a przed tygodniem dostał czerwoną kartkę w meczu z Realem, czym na pewno sobie nie pomógł. Nie mniej jednak Hansi Flick podczas piątkowej konferencji prasowej przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji co do obsady bramki.

W składzie Barcelony nie zobaczymy natomiast kilku kontuzjowanych zawodników. Z tego powodu na murawie nie pojawią się Marc Bernal, Marc-Andre ter Stegen i Inigo Martinez. Do dyspozycji niemieckiego szkoleniowca będą natomiast Dani Olmo i Andreas Christensen.

Getafe: Soria – Dakonam, Duarte, Alderete, Iglesias – Alena, Milla, Arambarri, Coba – Uche, Mayoral

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – Casado, Pedri – Yamal, Gavi, Raphinha – Lewandowski

Getafe – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Getafe – Barcelona rozegrany zostanie w sobotę (18 stycznia) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

Sobotni ligowy mecz Barcelona można również obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo proste – wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za co najmniej 2 zł.

