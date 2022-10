Fulham – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (20.20.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jacob Ramsey

Fulham – Aston Villa: typy i kursy na mecze Premier League. Choć na papierze starcie zespołów dolnej części tabeli nie zapowiada się na pasjonujące, wcale nie musi tak być. W ubiegłym sezonie bezpośrednie mecze tych drużyn obfitowały w bramki. Dlaczego więc nie miałoby tak być i w czwartek?

Fulham – Aston Villa, typy i przewidywania

Kiepsko na tle rywali wyglądał w ostatnich meczach Fulham. Drużyna traci wiele bramek i ma problem z konsekwencją w defensywie. Z tego, chociażby względu w żadnym z poprzednich pięciu meczów nie udało jej się zachować czystego konta. Podczas gdy w przodzie bryluje Aleksandar Mitrovic, brakuje zawodników, którzy wzięliby na siebie odpowiedzialność za grę defensywną. Znakomita postawa Serba to za mało, żeby myśleć o pozytywnych rezultatach.

Dalecy od zadowolenia są również kibice Aston Villi, którzy spodziewali się, że drużyna postara się przynajmniej nawiązać walkę o europejskie puchary. Jak na razie do tego jednak bardzo daleko. Mimo posiadania stosunkowo mocnej kadry The Villains zajmują dopiero 16 miejsce w tabeli Premier League i mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Drużyna Stevena Gerrarda zdobywa bardzo mało bramek. Pod ty względem gorszy jest tylko Wolverhampton Wanderes. Bez bramek nie będzie zwycięstw, a bez zwycięstw nie będzie punktów. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Fulham – Aston Villa ostatnie wyniki

Fulham od dłuższego czasu czeka już na zwycięstwo. Ostatni raz trzy punkty udało im się zanotować w spotkaniu wyjazdowym z Nottingham Forest w połowie września. Ogółem bilans nie wygląda jednak zbyt dobrze. Wieśniacy na pięć ostatnich meczów przegrali aż trzy, a w każdym z nich tracili przynajmniej dwie bramki. W poprzedniej kolejce kibice byli świadkami ciekawego i intensywnego meczu, który zakończył się remisem 2:2 z Bournemouth.

Podobny do czwartkowego rywala bilans ostatnich spotkań ma Aston Villa. Wygrana 16 września nad Southamptonem była jedyną w poprzednich pięciu starciach. Oprócz tego udało im się zanotować kolejno remisy z Manchesterem City, Leeds i Nottingham Forest. W poprzedniej kolejce The Viilains ulegli jednak już gładko Chelsea 0:2. Mieli jednak swoje okazje i przy lepszej skuteczności wynik mógłby wyglądać inaczej.

Fulham – Aston Villa, sytuacja kadrowa

Sporo jest braków w składach obu zespołów. Fulham przystąpi do rywalizacji z Aston Villa uboższy o kontuzjowanych Kurzawę, Solomona i Tete. Niedostępny będzie również zawieszony za czerwoną kartkę Nathaniel Chalobah.

Steven Gerrard do Londynu nie zabierze ze sobą zmagających się z urazami Augustinssona, Diego Carlosa, Lucasa Digne i Boubacara Kamary. Niepewny jest również występ zmagającego się z kontuzją Camerona Archera. To poważne osłabienia składu.

Fulham – Aston Villa, historia

W dwóch meczach między tymi drużynami w sezonie 2020/21 padło aż siedem bramek. Aston Villa wygrała u siebie 3:1, a na wyjeździe wygrała 3:0. W ubiegłej kampanii Fulham nie grał w Premier League, dlatego nie miały one okazji się mierzyć. Wieśniacy na pewno pamiętają jednak ostatnie nieudane spotkania przeciwko zespołowi z Birmingham i na pewno postarają się za nie odegrać.

Fulham – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Brak w tym meczu wyraźnego faworyta. Bukmacherzy nieco większe szanse na zwycięstwo przyznają jednak gościom. Kurs na ich wygraną wynosi ok. 2.50, przy linii rzędu 2.90 na Fulham. Remis wyceniany jest między 3.35, a 3.55.

Fulham – Aston Villa, przewidywane składy

Fulham: Leno – Reid, Diop, Ream, Robinson – Reed, Joao Palhinha, James, Pereira, Kebano – Mitrovic

Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Mings, Young – McGinn, Ramsey, Douglas Luiz – Bailey, Ings, Watkins

Fulham – Aston Villa, transmisja

Zastanawiacie się, gdzie obejrzycie mecz Fulham – Aston Villa? Spotkanie dostępne będzie na antenie Viaplay. Początek meczu w czwartek 20 października o godzinie 20:30.

