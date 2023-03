Freiburg – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Juventus FC

Freiburg – Juventus, typy i przewidywania

Freiburg w rewanżowym starciu z Juventusem w ramach 1/8 finału Ligi Europy postara się odrobić jednobramkową stratę z pierwszego meczu. Przypomnijmy, że Stara Dama na Allianz Stadium wygrała 1:0 po golu Angela Di Marii. Bianconeri są nieznacznym faworytem w spotkaniu na Europa-Park Stadion, ale jednego możemy być pewni – Niemcy grają do końca. Czy w czwartek wieczorem obędzie się bez niespodzianki?

W 10 z ostatnich 10 meczów, w których Freiburg grał u siebie, obie drużyny strzeliły gola. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

Freiburg – Juventus, sytuacja kadrowa

Gospodarze bez kontuzjowanego Daniela-Kofiego Kyereha, a pod znakiem zapytania stoi występ Philippa Lienharta oraz Jeonga Woo-Yeonga. W zespole gości zabraknie zmagających się z urazami Arkadiusza Milika i Paula Pogby, a niepewni gry są także Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Alex Sandro oraz Mattia De Sciglio.

Freiburg – Juventus, ostatnie wyniki

Freiburg w ostatniej kolejce Bundesligi wygrał 2:1 z Hoffenheim i cały czas utrzymuje się w czubie tabeli (piąte miejsce). Stara Dama w weekend miała pewne problemy z Sampdorią Genua, ale ostatecznie pokonała swojego rywala 4:2.

Freiburg – Juventus, historia

Freiburg tylko raz w całej historii mierzył się z Juventusem i miało to miejsce przed tygodniem. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy 2022/2023 triumfowali Bianconeri (1:0), którym jednobramkową przewagę przed rewanżem zapewnił niezawodny Angel Di Maria.

Freiburg – Juventus, kursy bukmacherskie

Goście są nieznacznym faworytem czwartkowego meczu na Europa-Park Stadion. Kurs na wygraną Freiburga wynosi mniej więcej 3.10, a typ na zwycięstwo Juventusu to około 2.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.30.

Freiburg – Juventus, przewidywane składy

Freiburg: Flekken – Kuebler, Ginter, Gulde – Sildillia, Eggestein, Hoefler, Guenter – Sallai, Gregoritsch, Grifo

Juventus: Szczęsny – Danilo, Gatti, Bremer – Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostić – Di Maria – Vlahović

Freiburg – Juventus, kto wygra?

Freiburg – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Europa-Park Stadion w czwartek 16 marca o godzinie 18:45.

