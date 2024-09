Francja – Belgia: typy, kursy, zapowiedź (09.09.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Francja – Belgia: przewidywania

To kolejna w ostatnich miesiącach potyczka tych zespołów. Dopiero w lipcu mierzyły się one na Euro 2024, a teraz los znów ich spotkał ze sobą w Lidze Narodów. Francja kontra Belgia, absolutny hit poniedziałkowego grania w nowej edycji Ligi Narodów UEFA. Faworyt wydaje się jeden i to więcej niż wyraźny, ale gości z pewnością mają sporo atutów, dzięki którym mogą przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Czy im to się jednak uda? Trudno powiedzieć. W mojej ocenie lepsi są gospodarze i to oni powinni ten mecz wygrać. Mój typ na tę rywalizację: Francja wygra mecz.

Francja – Belgia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji dość sensacyjnie przegrała w pierwszym meczu tegorocznej Ligi Narodów z reprezentacją Włoch 1:3 i to w dodatku na własnym stadionie. To była pierwsza porażka Trójkolorowych od towarzyskiego mecz z Niemcami (nie licząc meczu z Hiszpanią na Euro 2024), który odbył się na początku 2024 roku. Z kolei Belgia w pierwszym meczu mierzyła się z Izraelem, który udało jej się pokonać wynikiem 3:1. Tym razem poprzeczka postawiona jest jednak zdecydowanie wyżej.

Na Euro 2024 to Francuzi prezentowali się lepiej od Belgów, ale i tak nie była to rewelacyjna forma. Dotarli oni do półfinału, gdzie ulegli z Hiszpanią, ale wcześniej pokonali Portugalczyków i właśnie Belgów.

Francja – Belgia: historia

Ostatnie spotkanie tych zespołów miało miejsce podczas Euro 2024 w Niemczach. Wówczas na poziomie 1/8 finału lepsi okazali się Trójkolorowi, którzy po samobójczym trafieniu Jana Vertonghena awansowali dalej, a Belgowie musieli pożegnać się z turniejem. Z kolei wcześniejsze spotkania Francji i Belgii miały miejsce w 2021 roku i wtedy w półfinale Ligi Narodów także leps okazali się Francuzi, którzy wygrali po zaciętym meczu 3:2. Ostanie zwycięstwo Belgów miało miejsce w 2015 roku w towarzyskim meczu, który zakończył się rezultatem 4:3. Z kolei szukając remisu trzeba cofnąć się aż do 2013 roku i wówczas także w meczu towarzyskim padł wynik 0:0.

Francja – Belgia: kto wygra?

Francja – Belgia: przewidywane składy

Francja Didier Deschamps Belgia Domenico Tedesco Francja Didier Deschamps 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Belgia Domenico Tedesco Rezerwowi 1 Brice Samba 3 Lucas Digne 4 Dayot Upamecano 5 Jules Kounde 6 Manu Koné 8 Matteo Guendouzi 9 Marcus Thuram 11 Ousmane Dembélé 12 Randal Kolo Muani 23 Alphonse Areola 2 Zeno Debast 12 Thomas Kaminski 13 Matz Sels 14 Julien Duranville 15 Thomas Meunier 16 Sebastiaan Bornauw 17 Charles De Ketelaere 18 Orel Mangala 19 Johan Bakayoko 20 Arne Engels 22 Alexis Saelemaekers 23 Arthur Vermeeren

Francja – Belgia: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Czołowy gracz na rynku przygotował specjalną ofertę. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł. Kursy jednoznacznie wskazują, że faworytem jest zespół Francji, na ich zwycięstwo zagramy za około 1.70. Z kolei na remis mniej więcej za 3.60, a zwycięstwo Belgii nawet za 4.90.

Francja – Belgia: transmisja

Początek meczu Francja – Belgia w poniedziałek 9 września 2024 roku o godzinie 20:45. Transmisja dostępna będzie na antenie Polsatu Sport 1 i w usłudze Polsat Box Go. To właśnie ta stacja posiada prawa do transmisji starć w ramach Ligi Narodów UEFA.

