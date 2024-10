Finlandia – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (13.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Anthony Gordon

Finlandia – Anglia, typy bukmacherskie

Finowie marzą o pokonaniu finalisty tegorocznego Euro. Czy to zdarzy się na ich terenie? To przed własną publicznością reprezentacja Finlandii zaliczyła jedyne zwycięstwo w tym roku. Niewiele zabrakło też do szczęśliwego zakończenia w meczu z Irlandią, kiedy to gospodarze objęli prowadzenie, ale w końcówce finalnie przegrali 1:2.

Anglia pragnie zrehabilitować się po zaskakującej porażce z Grecją. Przyjezdni mają na to spore szanse, ponieważ Finlandia nie prezentuje tak wysokiej jakości jak Grecja. To sprawia, że maleje potencjał na niespodziankę w niedzielnym spotkaniu. Mój typ: wygrana Grecji.

Finlandia – Anglia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Finlandii nie zakwalifikowała się do Euro 2024. Mimo tego w tym roku rozegrała już siedem meczów. Większość była nieudana, ponieważ Finowie pokonali jedynie Estonię (2:1). Ponadto udało im się zremisować 2:2 ze Szkocją. Oprócz tego kadrze Finlandii przydarzyło się pięć porażek, w tym trzy w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

Dwa razy więcej meczów w nogach mają Anglicy. Nawet oni nie są nieomylni, ponieważ ulegli takim potęgom jak Brazylia i Hiszpania, ale także słabszej Islandii i Grecji. Ostatni z tych meczów miał miejsce kilka dni temu w Lidze Narodów.

Finlandia – Anglia, historia

Poprzedni mecz tych drużyn miał miejsce ledwie miesiąc temu. Wówczas Anglicy sprostali wyzwaniu przed własną publicznością i wygrali 2:0. Był to pierwszy mecz tych reprezentacji od eliminacji do mundialu 2002. Wówczas Anglia triumfowała u siebie 2:1. W Finlandii padł natomiast remis 0:0.

Finlandia – Anglia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Anglia. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.28. W przypadku zwycięstwa Finów oscyluje natomiast w granicach 9.60 – 10.50. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Finlandia – Anglia, kto wygra?

Finlandia – Anglia, przewidywane składy

Finlandia – Anglia, transmisja

Spotkanie Finlandia – Anglia obejrzysz w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport 2. Początek rywalizacji już w najbliższą niedzielę (13 października) o godzinie 18:00.

