FC Kopenhaga – Borussia Dortmund: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Stawką środowego meczu między mistrzem Danii i Borussią Dortmund będą jedynie pieniądze. Obie drużyny wiedzą już, które miejsca zajmą w tabeli.

FC Kopenhaga – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Pod pewnym względem FC Kopenhaga jest prawdziwym zjawiskiem w tej edycji Ligi Mistrzów. Mistrz Danii nie strzelił w pięciu meczach ani jednej bramki, a mimo to ma na koncie dwa punkty. Rzeczywistości nie da się jednak oszukać. Biało-niebiescy byli jedną z najsłabszych drużyn w rozgrywkach i nie zasłużyli na awans do fazy pucharowej. Bilans bramkowy 0:11 jest tego najlepszym dowodem.

Piłkarze Borussii Dortmund mogą czuć swego rodzaju dumę z awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Sevilla była postrzegana jako kandydat do rywalizacji o miejsce drugie, jednak dość szybko została zweryfikowana zarówno przez BVB, jak i Manchester City. Dortmundczycy są ostatnio w dobrej formie i nie przegrali żadnego z poprzednich czterech meczów. W wyjazdowym spotkaniu w Kopenhadze spodziewamy się zobaczyć drużynę pewną siebie, która postara się przypieczętować udane występy w fazie grupowej rozgrywek pewnym zwycięstwem. Nasz typ: Borussia Dortmund powyżej 1.5 gola.

FC Kopenhaga – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Forma FC Kopenhagi w ostatnich spotkaniach była nierówna, o czym świadczą osiągane przez nią rezultaty. W 15. kolejce duńskiej Superligi zespół wygrał 2:0 na wyjeździe z Randers, jednak wcześniej w lidze zremisował tylko z Midtjylland i Brondby po 1:1. W Lidze Mistrzów natomiast wyraźnie przegrał z Sevillą 0:3.

Jedynie Eintracht Frankfurt stać było w ostatnich meczach na strzelenie Borussii Dortmund gola. Mimo to BVB wygrali w trudnym spotkaniu wyjazdowym 2:1. Wcześniej zachowali czyste konto, remisując z Manchesterem City 0:0 i wygrali z VFB Stuttgart i Hannoverem.

FC Kopenhaga – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Borussia Dortmund przystąpi do rywalizacji w Kopenhadze poważnie osłabiona. Z powodu urazów wystąpić nie będą mogli: Dahoud, Guerreiro, Haller, Meunier, Morey Bauza, Reus i Bynoe-Gittens. Kilka braków jest też po stronie gospodarzy. Kopenhaga zagra bez Amoo, Boilesena, Khocholava i Zecy.

FC Kopenhaga – Borussia Dortmund, historia

Ekipie z Kopenhagi jeszcze nigdy nie udało się zanotować zwycięstwa przeciwko Borussii Dortmund. Będzie to ich czwarte starcie. W poprzednim BVB wygrała pewnie 3:0. Zespoły te rywalizowały także w 1/16 finału Ligi Europy w 2001 roku. Wówczas Dortmundczycy wygrali dwukrotnie po 1:0.

FC Kopenhaga – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Jako wyraźnego faworyta bukmacherzy typują w tym spotkaniu Borussię Dortmund. Kursy na jej wygraną wynoszą ok. 1.75. Typ na zwycięstwo FC Kopenhagi to aż 4.70. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

FC Kopenhaga – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Kopenhaga: Grabara – Jelert, Diks, Lund Jensen, Kristansen – Clem, Lerager, Claesson – Johannesson, Haraldsson, Daramy

Borussia: Kobel – Sule, Schlotterbeck, Hummels, Hazard – Bellingham, Ozcan, Adeyemi, Brandt, Malen – Moukoko

FC Kopenhaga – Borussia Dortmund, transmisja

Mecz między FC Kopenhagą i Borussią Dortmund transmitowany będzie na antenie Polsatu Sport Premium 3. Początek rywalizacji w środę o godzinie 21:00. Spotkanie będzie dostępne także między innymi w usłudze CANAL+ online. Teraz zakładając konto i wykupując dostęp na sześć miesięcy zaoszczędzić aż 96 zł. Płacąc zaledwie 288 zł, otrzymasz na pół roku dostęp do wszystkich kanałów CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Z promocji możecie skorzystać rejestrując się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

