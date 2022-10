Everton – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (09.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

W ten weekend rozgrywa się 10. kolejka Premier League. Na niedzielę zostało przewidziane starcie Evertonu z Manchesterem United, który kilka dni temu zmagał się z Omonią Nikozja w ramach fazy grupowej Ligi Europy. Czerwone Diabły chcą zmazać plamę po dotkliwej porażce w derbach z Manchesterem City. Początek niedzielnego spotkania o godzinie 20. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Everton Manchester United 3.60 3.60 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 19:10 .

Everton – Manchester United, typy i przewidywania

Po falstarcie na początku sezonu Manchester United zaczął prezentować się dużo lepiej, wygrywając między innymi z Arsenalem czy Liverpoolem. Podopiecznych Erika ten Haga na ziemię sprowadził Manchester City, który w miniony weekend pokonał ich aż 3-6. W niedzielę Czerwone Diabły będą chciały udowodnić, że mecz z mistrzem Anglii był tylko wypadkiem przy pracy, a postęp w grze wciąż jest widoczny. Tym razem zmierzą się na Goodison Park z Evertonem, który w ostatnich tygodniach nabiera rozpędu i pnie się w górę tabeli. Spotkanie zapowiada się więc bardzo emocjonująco, choć Manchester United powinien sobie poradzić. Dużo zależy od tego, jak kondycyjnie na piłkarzy wpłynie czwartkowa rywalizacja w Lidze Europy. Zespół Franka Lamparda słynie ze skutecznej gry w defensywie, wszak ma na ten moment najmniej straconych bramek w lidze. Czerwone Diabły mogą mieć problem ze sforsowaniem obrony rywali, zatem nie spodziewamy się wielu bramek. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

STS 2,02 Poniżej 2,5 gola Zagraj!

Everton – Manchester United, sytuacja kadrowa

Everton do niedzielnej rywalizacji przystąpi bez kontuzjowanych Bena Godfreya, Nathana Pattersona oraz Androsa Townsenda. Nie wiadomo, czy gotowi do gry będą także Mason Holgate i Yerry Mina. Manchester United może mieć z kolei spore problemy z obsadą defensywy. Niezdolność do gry zgłaszają Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka i Brandon Williams, natomiast pod znakiem zapytania stoi występ Raphaela Varane’a.

Everton – Manchester United, ostatnie wyniki

The Toffees mają za sobą serię pięciu kolejnych ligowych meczów bez porażki. W miniony weekend pokonali Southampton 2-1, a wcześniej wygrali z West Hamem 1-0 oraz remisowali z Liverpoolem (0-0), Leeds United (1-1) oraz Brentford (1-1). Dzięki lepszej dyspozycji awansowali na jedenaste miejsce w ligowej tabeli.

Manchester United również może pochwalić się dobrymi wynikami. Co prawda w poprzedniej kolejce Premier League przegrali z Manchesterem City 3-6, lecz wcześniej zanotowali cztery kolejne zwycięstwa, pokonując między innymi Arsenal (3-1) oraz Liverpool (2-1). W czwartek Czerwone Diabły wygrały natomiast z Omonią Nikozja w fazie grupowej Ligi Europy.

Everton – Manchester United, historia

W poprzednim sezonie bilans bezpośrednich starć był korzystny dla Evertonu. W rundzie wiosennej wygrali oni na swoim terenie 1-0, zaś jesienią padł remis 1-1. We wcześniejszych latach głównie triumfował natomiast Manchester United.

Everton – Manchester United, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Manchester United, a kurs na jego zwycięstwo wynosi około 2,10. W przypadku wygranej Evertonu jest to nawet 3,60. Bardzo podobnie wyglądają kursy, jeśli chodzi o remis.

Everton Remis Manchester United 3.60 3.60 2.10 3.55 3.60 2.10 3.60 3.60 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 19:10 .

Everton – Manchester United, przewidywane składy

Everton: Pickford, Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Onana, Gueye, Iwobi, McNeil, Gray, Maupay

Manchester United: de Gea, Dalot, Lindelof, Martinez, MAlacia, McTominay, Eriksen, Antony, Fernandes, Sancho, Rashford

Everton – Manchester United, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Evertonu z Manchesterem United w ramach 10. kolejki Premier League rozpocznie się o godzinie 20. Istnieje możliwość śledzenia transmisji w polskiej telewizji na CANAL+ Sport, a także za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.