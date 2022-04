Pressfocus Na zdjęciu: W poprzednim meczu padł remis 1:1

Everton – Manchester United: typy i kursy na mecz Premier League. The Toffees są w fatalnej sytuacji ligowej i widmo spadku zaczyna zaglądać już im w oczy. Frank Lampard nie odmienił gry drużyny, która seryjnie przegrywa mecze i staje się pośmiewiskiem Premier League. Trudno będzie o odwrócenie ten tendencji w starciu z Manchesterem United.

Goodison Park Premier League Everton Manchester United 4.40 3.90 1.87 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2022 10:46 .

Everton – Manchester United, typy i przewidywania

Everton aktualnie jest jedną z najsłabszych drużyn ligi angielskiej. Regularnie traci bramki, ma problem z panowaniem nad wydarzeniami boiskowymi i na domiar złego najwyraźniej z mentalnością niektórych zawodników. Drużynie brakuje obecnie lidera, którym poprowadziłby ich do zwycięstw. Takim był w zeszłym sezonie Richarlison, który obecnie jest zdecydowanie pod formą i nie zmieniają tego dwie bramki strzelone ostatnio Burnley.



Sezon dla Czerwonych Diabłów także mógłby się już praktycznie skończyć. Zespół ma ogromna stratę do lierda, odpadł z pucharów, a w szatni piłkarze są podzieleni. Ralf Rangnick wydaje się być kompletnie zagubiony, a zawodnicy nie mają do niego respektu. Władze klubu są w trakcie ustalania szczegółów kontraktu z Erikiem Ten Hagiem, który prawdopodobnie obejmie funkcję szkoleniowca od przyszłego sezonu. W takiej formie trudno przewidywać, kto okaże się na Goodison Park w sobotę drużyną silniejszą. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Fortuna 2.02 Poniżej 2.5 gola Odwiedź Fortuna

Everton – Manchester United, sytuacja kadrowa

Trenerzy obu zespołów będą sobie musieli radzić bez kilku ważnych zawodników. W barwach Evertonu na pewno nie zobaczymy kontuzjowanych Townsenda, Pattersona i Daviesa. Wątpliwe wydają się także występy Gomesa, Miny i van de Beeka, którzy zmagają się z drobnymi urazami.

Ralf Rangnick będzie musiał sobie radzić aż bez pięciu zawodników. Przez kontuzje nie zagrają Cavani, McTominay, Shaw i Varane. Zawieszony w związku z poważnymi oskarżeniami wciąż pozostaje Mason Greenwood.

Everton – Manchester United, ostatnie wyniki

Dla The Toffees nie wygląda to kolorowo. Drużyna Lamparda wygrała zaledwie jedno z ostatnich pięciu spotkań. Poza nim aż cztery razy przegrali – kolejno z Wolverhampton, Crystal Palace, West Hamem i Burnley.

Nieco lepiej prezentuje się bilans Manchesteru United. Wygrali oni raz, dwukrotnie remisowali i zanotowali dwie porażki. Co ciekawe zwycięstwo odnotowali w trudnym meczu z Tottenhamem, a nie byli w stanie poradzić sobie z Watfordem, gdzie zremisowali bezbramkowo.

Everton – Manchester United, historia

W ostatnim czasie to Manchester United regularnie ogrywał Everton. W tym sezonie na Old Trafford padł remis 1:1, ale poprzednie cztery kolejne spotkania wygrywały Czerwone Diabły. Ostatni raz The Toffees wygrali w kwietniu 2019 roku. Wówczas było aż 4:0.

Everton – Manchester United, kursy bukmacherskie

Ze względu na fatalną dyspozycję gospodarzy, bukmacherzy w Manchesterze United upatrują faworyta sobotniego starcia. Kurs na nich wynosi ok. 1.86, przy linii rzędu nawet 4.45 na Everton. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Fortuna. Zapewnia on między innymi zakład bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Everton – Manchester United, przewidywane składy

Everton: Pickford – Coleman, Holgate, Keane, Kenny – Gordon, Doucoure, Allan, Iwobi – Richarlison, Calvert-Lewin

Manchester United: De Gea – Diego Dalot, Lindelof, Maguire, Alex Telles – Fred, Matic, Bruno Fernandes, Rashford, Ronaldo – Sancho

Everton – Manchester United, transmisja

Mecz transmitowany będzie na antenie CANAL+ Sport 2. Początek o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.