Everton – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2022)

W sobotę czekają nas ogromne emocje związane z nadchodzącymi derbami Liverpoolu. Everton podejmie na własnym stadionie “The Reds”, a my przyglądamy się sytuacji obu zespołów. Zarówno jedni, jak i drudzy zawodzą na starcie nowego sezonu. Liverpool powoli wraca na właściwe tory, choć strata do liderującego Arsenalu jest już naprawdę pokaźna. To podopieczni trenera Jurgena Kloppa przystąpią do sobotniego starcia w roli faworyta, choć w derbowej rywalizacji dochodziło już do wielu niespodzianek. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Everton – Liverpool, typy i przewidywania

W obozie Evertonu były nadzieje, że poprzedni sezon był jedynie anomalią, a w obecnym zespół będzie w stanie wrócić do walki o wyższe cele, a przynajmniej zająć spokojne miejsce w środku stawki. Na ten moment zapowiada się natomiast na kolejną trudną kampanię, bowiem po pięciu kolejkach The Toffees mają na swoim koncie raptem trzy punkty i znajdują się tuż nad strefą spadkową. Trudno w ich grze doszukiwać się wielu pozytywów, gdyż sama dyspozycja piłkarzy pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli w najbliższym czasie rezultaty znacząco się nie poprawią, stołek pod Frankiem Lampardem może stać się bardzo gorący.

Liverpool jest zdecydowanie największym zaskoczeniem początku sezonu, biorąc pod uwagę tylko te negatywne kwestie. Po zaledwie pięciu rozegranych meczach strata do liderującego Arsenalu wynosi aż 7 punktów. Punktu zwrotnego kibice “The Reds” mogą doszukiwać się w ostatnich dniach, bowiem ich ulubieńcy najpierw rozgromili Bournemouth 9-0, a później wyrwali zwycięstwo w samej końcówce doliczonego czasu gry z Newcastle United. Biorąc pod uwagę fatalną dyspozycję Evertonu oraz zwyżkę formy Liverpoolu, faworyt w sobotę może być tylko jeden. Nasz typ – wygrana Liverpoolu.

Everton – Liverpool, sytuacja kadrowa

Obie derbowe drużyny są mocno pokiereszowane przez problemy zdrowotne. Po stronie Evertonu w sobotę na pewno zabraknie kontuzjowanych Dominicka Calverta-Lewina, Masona Holgate’a, Androsa Townsenda, Yerry’ego Miny, Bena Godfreya oraz Abdoulaye Doucoure.

Jeśli chodzi o Liverpool, sytuacja kadrowa prezentuje się następująco. W derbowej rywalizacji zabraknie Jordana Hendersona, Naby’ego Keity, Ibrahimy Konate oraz Alexa Oxlade’a-Chamberlaina. Występy Diogo Joty i Thiago stoją natomiast pod znakiem zapytania. “The Reds” zareagowali przed końcem okienka na problemy w środku pola, bowiem zdecydowali się wypożyczyć Arthura z Juventusu.

Everton – Liverpool, ostatnie mecze

Everton zaczął ligowy sezon od dwóch porażek, po których nastąpiły trzy kolejne remisy. W ubiegły weekend The Toffees podzielili się punktami z Leeds United (1-1), a wcześniej remisowali w takich samych stosunkach bramkowych z Brentford i Nottingham Forest.

Liverpool zanotował spory falstart, bowiem po trzech meczach miał na koncie raptem dwa punkty. Kibiców z pewnością zabolała najbardziej porażka w trzeciej kolejce z Manchesterem United (1-2). Po niej piłkarze wicemistrza Anglii nieco się otrząsnęli, bowiem najpierw rozgromili Bournemouth 9-0, a później wygrali po dramatycznej końcówce z Newcastle United 2-1.

Everton – Liverpool, historia

Rywalizacja pomiędzy Evertonem a Liverpoolem zawsze należała do bardzo zaciętych. Z pięciu poprzednich bezpośrednich spotkań dwukrotnie wygrywał Liverpool, dwukrotnie padał remis, a raz zwyciężał Everton. W poprzednim sezonie “The Reds” zanotowali dwa zwycięstwa. Jesienią pokonali derbowych przeciwników 4-1, natomiast na wiosnę 2-0.

Everton – Liverpool, kursy bukmacherskie

Everton – Liverpool, przewidywane składy

Everton: Pickford, Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Davies, Onana, Iwobi, McNeil, Gray, Gordon

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Elliott, Fabinho, Carvalho, Salah, Firmino, Diaz

Everton – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie 6. kolejki Premier League pomiędzy Evertonem a Liverpoolem rozpocznie się w sobotę o godzinie 13:30. Transmisję z derbowej rywalizacji można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Sport 2, a także za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay dostępnej w internecie oraz aplikacji mobilnej.

