Empoli Inter Mediolan

Empoli – Inter, typy i przewidywania

Inter Mediolan walczy w tym sezonie o obronę mistrzowskiego tytułu. Wyrósł mu poważny rywal w postaci Napoli prowadzonego przez Antonio Conte, które wygrywa kolejne spotkania. Nerrazzuri mają natomiast za sobą szalone starcie z Juventusem, które zakończyło się stratą punktów. W środę mistrzowie kraju zagrają na wyjeździe z Empoli, czyli drużyną znacznie słabszą na papierze. Nie będzie to oczywiście łatwy przeciwnik, o czym w tym sezonie przekonali się już AS Roma, Juventus czy Bologna. Nie ulega jednak wątpliwościom, że liczący się w grze o tytuł Inter musi koniecznie takie mecze wygrywać. Mój typ – wygrana Interu.

Empoli – Inter, ostatnie wyniki

Empoli w tym sezonie zajmuje stabilne miejsce w środku stawki. Po dziewięciu kolejkach uzbierało 11 punktów, co przekłada się na jedenastą lokatę. Empoli ma za sobą remis z Parmą (1-1) i dwie porażki przeciwko mocniejszym ekipom – Napoli (0-1) oraz Lazio (1-2). Na początku kampanii Empoli sprawiło kilka niespodzianek, w tym chociażby wygrana nad Romą (2-1) czy remis z Juventusem (0-0).

Inter Mediolan goni w tabeli liderujące Napoli. Dotychczas zgromadził 18 punktów, co nie jest satysfakcjonującym rezultatem. Nerrazzuri w miniony weekend przerwali serię pięciu kolejnych wygranych, remisując po szalonym starciu z Juventusem (4-4). Wcześniej ograli AS Romę (1-0), Torino (3-2) i Udinese (3-2), a także Crvenę zvezda (4-0) i Young Boys (1-0) w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Empoli – Inter, historia

Empoli to dla Interu Mediolan w ostatnich latach dość wygodny przeciwnik. W poprzednim sezonie Nerrazzuri triumfowali dwukrotnie – u siebie ograli Empoli 2-0, zaś na wyjeździe 1-0. Spośród ostatnich pięciu meczów Empoli raz cieszyło się ze zwycięstwa. Dalej jednak czeka na pierwszą domową wygraną w rywalizacji z krajowym gigantem.

Empoli – Inter, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznają oczywiście, że to Inter Mediolan jest wyraźnym faworytem tej środowej rywalizacji. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 1.45. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Empoli jest to nawet 7.50. Kurs na remis waha się między 4.30 a 4.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Empoli – Inter, przewidywane składy

Empoli Roberto D’Aversa Inter Mediolan Simone Inzaghi Empoli Roberto D’Aversa 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi 6 Liam Henderson 7 Junior Sambia 9 Pietro Pellegri 12 Jacopo Seghetti 13 Liberato Cacace 16 Luca Belardinelli 19 Emmanuel Ekong 22 Mattia De Sciglio 31 Valerio Biagini 32 Nicolas Haas 35 Luca Marianucci 90 Ismael Konate 93 Youssef Maleh 98 Federico Brancolini 2 Denzel Dumfries 8 Marko Arnautovic 11 Joaquin Correa 12 Raffaele Di Gennaro 13 Josep Martinez 16 Davide Frattesi 17 Tajon Buchanan 21 Kristjan Asllani 31 Yann Aurel Bisseck 42 Tomás Palacios 51 Thomas Berenbruch 99 Mehdi Taremi

Empoli – Inter, transmisja

Spotkanie Empoli – Inter rozpocznie się o godzinie 18:30. Transmisję można śledzić w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie w usłudze STS TV.

