Dinamo Zagrzeb – Betis: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2024)

Dinamo Zagrzeb - Real Betis to rewanżowe starcie 1/16 finału Ligi Konferencji. Chorwaci na własnym stadionie będę bronić jednobramkowej zaliczki. Czy hiszpański zespół da radę odwrócić losy dwumeczu? Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu na naszym portalu.

Imago / Andres Gongora Na zdjęciu: Nabil Fekir

Dinamo Zagrzeb Real Betis Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2024 19:11 .

Dinamo Zagrzeb – Betis: typy bukmacherskie

Dinamo Zagrzeb sprawiło sporą niespodziankę w pierwszym meczu w Sevilli, wygrywając skromnie 1-0 z Betisem. Zwycięski gol padł w 75 minucie spotkania, a rzut karny na bramkę zamienił Bruno Petković. Choć to zespół z Andaluzji był stroną przeważająca, tak jednak nie byli w stanie przedrzeć się przez dobrze zorganizowana linię obrony mistrza Chorwacji.

Gospodarze tego starcia w zeszły weekend odnieśli kolejne zwycięstwo w lidze. Tym razem zdobyli komplet punktów w wygranym 1-0 meczu z Varazdin. Na ten moment Dinamo w goni na krajowym podwórku, uciekające zespoły. Podopieczni Sergeja Jakirovica plasują się dopiero na 3 miejscu ze stratą 6 punktów do lidera. W tym miesiącu zagrali już 4 mecze, w których odnieśli 3 zwycięstwa i zaliczyli 1 remis.

Betis w ostatnim czasie dość mocno rozczarowuje. Podopieczni Manuela Pellegrini’ego nie dość, że zawiedli w pierwszym meczu z Dinamo, to również ich forma w lidze hiszpańskiej pozostawia wiele do życzenia. Pomiędzy spotkaniami w Lidze Konferencji, zaliczyli wpadkę, remisując 0:0 z Alaves. Andaluzyjczycy do Chorwacji polecieli bez kilku ważnych zawodników. Przez kontuzję wykluczeni z gry są Isco, Perez oraz Rodriguez. Natomiast pauzować za kartki będzie German Pezzella.

Mimo kilku osłabień uważam, że Betis zdoła odwrócić losy dwumeczu i wywalczy awans do następnej rundy. Dlatego proponuję na ten mecz typ, że Betis wygra to starcie.

Superbet 2.50 Betis wygra mecz Zagraj

Dinamo Zagrzeb – Betis: ostatnie wyniki

Dinamo w ostatnim czasie może pochwalić się bardzo dobrą formą, która przełożyła się na świetne wyniki. Poza wcześniej wspomnianymi zwycięstwami z Varazdin oraz Betisem podpieczni bośniackiego trenera wygrywali m.in. z Goricą (2:0) oraz Istrą (1:0). W międzyczasie zaliczyli małą wpadkę, remisując 2:2 z Lokomotivem Zagrzeb.

Betis nie może pochwalić się tak równymi wynikami. Ich forma faluje, a dobre mecze przeplatają kompletnie słabymi, w których niepotrzebnie gubią punkty. Remis z Alaves (0:0) czy Getafe (1:1) nie poprawia sytuacji w tabeli ligowej. Oczywiście poza stratą punktów podopieczni Pellegrini’ego wygrali z Cadiz (2:0).

Dinamo Zagrzeb – Betis: historia

Betis mierzył się z Dinamo Zagrzeb tylko raz w historii. Jedyne starcie obu drużyn przed tygodniem zakończyło się zwycięstwem (1:0) chorwackiej drużyny.

Dinamo Zagrzeb – Betis: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem meczu Dinamo Zagrzeb – Betis Sevilla będzie ekipa gości. Kurs na zwycięstwo hiszpańskiego zespołu wynosi 2.50, zaś triumf gospodarzy ma współczynnik 2.80. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera Superbet, to przy rejestracji w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Dinamo Zagrzeb – Betis: transmisja meczu

Mecz Dinamo Zagrzeb – Betis zaplanowano na 22 lutego. Pierwszy gwizdek na Stadion Maksimir o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.