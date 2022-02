PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Sevilli

Dinamo Zagrzeb – Sevilla: typy i kursy na mecz Ligi Europy. W jednym z rewanżowym meczów 1/16 finału Ligi Europy solidnej zaliczki z pierwszego spotkania będą bronić Hiszpanie, którzy przed własną publicznością wygrali 3:1. Czy Dinamo będzie w stanie odwrócić losy rywalizacji?

Stadion Maksimir Liga Europy Dinamo Zagrzeb Sevilla FC 3.50 3.55 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2022 20:50 .

Dinamo – Sevilla, typy na mecz i przewidywania

Po pierwszym spotkaniu, które zakończyło się wygraną Sevilli 3:1, to Dinamo będzie musiał zaatakować w czwartkowy wieczór. Goście z Hiszpanii będą w komfortowej sytuacji i zapewne będą starali się kontrolować wydarzenia na boisku, wyczekując również okazję na wyprowadzenie definitywnie rozstrzygającej ten mecz akcji.

Po drużynie gości nie spodziewamy się ofensywy, a raczej spokojnej gry. Gospodarzom z kolei nie będzie łatwo przełamać defensywę rywali. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie spodziewamy się w tym meczu festiwalu strzeleckiego i stawiamy na maksymalnie dwa gole. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Betfan 1.87 poniżej 2,5 bramki Zagraj!

Dinamo – Sevilla, sytuacja kadrowa

Gospodarze do czwartkowego rewanżu przystąpią bez czterech zawodników – Arijana Demiego, Luki Ivanuseca, Kevina Theopgile-Catherine i Dino Pericia. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego będzie natomiast Josip Misić, który w pierwszym meczu nie zagrał z powodu zawieszenia.

W najmocniejszym składzie nie będzie mogła wystąpić także Sevilla. Z drużyną do Zagrzebia nie udało się czterech kontuzjowanych zawodników – Erik Lamela, Anthony Martial, Karim Rekik i Suso.

Dinamo – Sevilla, ostatnie wyniki

W ostatni weekend obie drużyny nie do końca spełniły oczekiwania swoich kibiców, bowiem w ligowych potyczkach podzieliły się punktami ze swoimi przeciwnikami. Dinamo w derbowym meczu bezbramkowo zremisowało u siebie z Lokomotiwem Zagrzeb, natomiast Sevilla remisując 1:1 z Espanyolem wywiozła jeden punkt z Barcelony.

Drużyna z Sewilli w rozgrywkach ligowych pozostaje niepokonana od 28 listopada ubiegłego roku, kiedy musiała na Santiago Bernabeu uznać wyższość Realu Madryt. Nieco krócej, bo od 5 grudnia trwa seria Dinama. Warto jednak zaznaczyć, że przed remisem z Lokomotiwem, drużyna ze stolicy Chorwacji mogła się pochwalić serią sześciu kolejnych wygranych meczów.

Dinamo – Sevilla, historia

Pierwszy pojedynek obu zespołów, który rozegrany został przed tygodniem na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan w Sewilli toczył się pod dyktando gospodarzy i zakończył ich wygraną 3:1. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie, dla Sevilli trafiali Ivan Rakitić, Lucas Ocampos i Anthony Martial, natomiast dla Dinama jedyną bramkę zdobył Miroslav Orsić.

W 2016 roku obie jedenastki miały również okazję rywalizować ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W obu meczach również górą była Sevilla, która najpierw wygrała skromnie 1:0 w Zagrzebiu, a w drugim spotkaniu przed własną publicznością nie dała już żadnych szans rywalom pewnie wygrywając 4:0.

Dinamo – Sevilla, kursy

Sevilla po uzyskaniu pokaźnej zaliczki w pierwszym meczu, do rewanżowego pojedynku również przystąpi w roli faworyta. Bukmacherzy zgodnie dają jej większe szanse na odniesienie zwycięstwa. Przy okazji tego meczu można skorzystać z oferowanego przez Betfan zakładu bez ryzyka nawet do 600 zł. Odebrać go mogą osoby, które dokonają rejestracji wykorzystując Betfan kod promocyjny GOAL.

Dinamo – Sevilla, przewidywane składy

Dinamo: Livaković – Franjić, Lauritsen, Sutalo – Ristovski, Misic, Gojak, Bockaj – Jurić, Petković, Orsić

Sevilla: Bono – Navas, Kounde, Carlos, Acuna – Jordan, Fernando, Rakitic – Ocampos, En-Nesyri, Mir

Dinamo – Sevilla, transmisja meczu

Wszystkie spotkania Ligi Europy w sezonie 2021/22 można oglądać “na żywo” za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Pojedynek pomiędzy Dinamem i Sevillą, który rozpocznie się o godzinie 18:45, skomentują Dawid Król i Dominik Piechota.

Zakład bez ryzyka do 600zł Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.