Dinamo Zagrzeb – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (06.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

W najbliższy wtorek zainauguruje faza grupowa tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Na starcie rozgrywek Chelsea zagra na wyjeździe z Dinamem Zagrzeb. Londyńczycy są faworytem do wygrania grupy E, do której należą jeszcze Milan i Red Bull Salzburg. Jak podopieczni trenera Thomasa Tuchela poradzą sobie w Chorwacji? Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 18:45. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Dinamo Zagrzeb Chelsea 6.50 4.60 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2022 17:41 .

Dinamo – Chelsea, typy i przewidywania

Pierwsza kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów zawsze jest pełna niespodzianek. Zwłaszcza, gdy najmocniejsze kluby mierzą się z tymi z niższej półki. Za faworyta do wygrania grupy E uznaje się Chelsea, zaś Dinamo Zagrzeb powinna czekać zażarta walka o zajęcie trzeciego miejsca w tabeli. Wyjazd do Chorwacji niekoniecznie musi okazać się przyjemny dla londyńczyków, którzy na starcie rozgrywek Premier League nie wyglądają najlepiej. Ekipa trenera Thomasa Tuchela ma problem ze strzelaniem bramek, a ponadto popełnia głupie błędy w obronie. W obliczu wielu zmian, do jakich doszło tego lata w zespole gości, Dinamo wcale nie stoi na straconej pozycji i może pokusić się o urwanie faworytowi punktów. Nasz typ – Dinamo Zabrzeb nie przegra.

Dinamo – Chelsea, sytuacja kadrowa

W ekipie Chelsea we wtorek na pewno będzie pauzował kontuzjowany N’Golo Kante. Trudno także spodziewać się na boisku Pierre’a-Emericka Aubameyanga i Denisa Zakarii, którzy przenieśli się do Londynu dopiero w ostatni dzień letniego okienka transferowego. Reszta zawodników jest zdrowa i zgłasza Thomasowi Tuchelowi gotowość do gry.

Dinamo – Chelsea, ostatnie mecze

Dinamo Zabrzeb fantastycznie wygląda na starcie ligowych rozgrywek, a po ośmiu kolejkach uzbierało już 22 punkty. Sytuacja w tabeli jest dosyć spokojna, bowiem przewaga nad wiceliderem wynosi aż osiem “oczek”. Drużyna z Chorwacji w miniony weekend pokonała Rijekę 3-1, a wcześniej wygrywała 2-1 z Sibernikiem i 5-2 z Osijek. Awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów Dinamo wywalczyło po dwumeczu z FK Bodo/Glimt

Chelsea w obecnym sezonie przeplata dobre mecze z gorszymi i punktuje w kratkę. W poprzedniej kolejce Premier League udało jej się wygrać z West Hamem United 2-1. Wcześniej przegrała z Southampton 1-2 i w takim samym stosunku bramkowym pokonała Leicester City. Na ten moment zajmuje szóste miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy, a do prowadzącego Arsenalu traci pięć punktów.

Dinamo – Chelsea, historia

Ekipy Dinama Zagrzeb i Chelsea nie miały okazji mierzyć się ze sobą we wcześniejszych edycjach Ligi Mistrzów.

Dinamo – Chelsea, kursy bukmacherskie

Za zdecydowanych faworytów wtorkowej rywalizacji w oczach bukmacherów uznaje się The Blues. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 1,50. W przypadku Dinama Zagrzeb jest to nawet 6,50.

Dinamo – Chelsea, przewidywane składy

Dinamo: Livaković, Ristovski, Sutalo, Lauritsen, Bockaj, Misic, Spikic, Ivanusec, Baturina, Orsic, Petkovic

Chelsea: Kepa, Fofana, Silva, Koulibaly, James, Jorginho, Kovacić, Chilwell, Sterling, Mount, Havertz

Dinamo – Chelsea, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie pomiędzy Dinamem Zabrzeb a Chelsea w Lidze Mistrzów rozpocznie się o godzinie 18:45. Transmisję rywalizacji w pierwszej kolejce fazy grupowej będzie można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 2.

