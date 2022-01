Crystal Palace – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (22.01.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Minamino Takumi

W niedzielę piłkarzy Jurgena Kloppa czeka kolejne wymagające zadanie w Londynie. Tym razem Crystal Palace zagra z Liverpool w ramach 23. kolejki Premier League. Sprawdź nasz typ, kursy bukmacherskie czy przewidywane składy na ten pojedynek.



Crystal Palace Premier League

23.01.2022 15:00 Selhurst Park

Liverpool

Crystal Palace – Liverpool, typy i przewidywania

Crystal Palace regularnie umieszcza piłkę w siatce od trzech ligowych pojedynków. Z kolei Liverpool rozkręca się bez obecności Salaha i Mane. Klopp pomimo braku liderów, nadal ma pomysł na zespół, co udowodnił w ostatnim dwumeczu z Arsenalem.

Nasza redakcja uważa, że Orły z Londynu tak łatwo nie dadzą za wygraną. Dlatego stawiamy na gole z obu stron i ostateczny triumf The Reds.

Superbet 3.20 btts i wygrana Liverpool Przejdź na stronę Superbet

Crystal Palace – Liverpool, sytuacja kadrowa

W ekipie Orłów na pewno nie zagrają Tomkins, McArthur, Kouyate oraz Zaha. Natomiast Liverpool zjawi się w Londynie bez Origiego, Thiago, Phillipsa, Salaha, Mane i Keity.

Crystal Palace – Liverpool, ostatnie wyniki

Crystal Palace przy odrobienie większej systematyczności, śmiało mogłoby bić się o europejskie puchary. Team Patricka Vieiry rozkręcał się powoli, jednak teraz wszystko wygląda nieźle. Co prawda, Orłom zdarzają się jeszcze głupie wpadki. Do meczu z The Reds przystąpią po porażce z West Ham (2:3) i remisie z Brighton (1:1).

Tymczasem Liverpool awansował właśnie do finału Carabao Cup bez swowich afrykańskich liderów na skrzydłach. Ekipa z Anfield też nie miała łatwo w ostatnich tygodniach. Po trzech meczach bez zwycięstwa w Premier League, nadeszło przełamanie w meczu z Brentford (3:0)

Crystal Palace – Liverpool, historia

Ostatni raz Crystal Palace pokonało Liverpool w 2017 r. Jesienią podopieczni Kloppa odnieśli pewne zwycięstwo (3:0). Co ciekawe, gospodarze od czterech pojedynków nie potrafią zdobyć bramki przeciwko The Reds.

Crystal Palace – Liverpool, kursy bukmacherskie

Crystal Palace – Liverpool, przewidywane składy

Crystal Palace: Butland – Mitchell, Guehi, Andersen, Ward – Schlupp, Hughes, Gallagher – Eze, Olise, Eduard

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Jones – Minamino, Firmino, Jota

Crystal Palace – Liverpool, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w telewizji przeprowadzi Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra. Ten pojedynek obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie canalplus.com.

