Cracovia – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (13.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: W Płocku Cracovia przegrała w tym sezonie 1:2

Cracovia – Wisła Płock: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Pasy w poprzedniej kolejce zatrzymały Raków Częstochowa, czym sprawiły niemałą niespodziankę. Remis w meczu z Cracovią może kosztować podopiecznych Marka Papszuna tytuł mistrzowski. Gospodarze zajmują na ten moment przyzwoitą ósmą lokatę, ale mogą do końca sezonu awansować w tabeli jeszcze wyżej.

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Wisła Płock 1.93 3.75 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2022 11:19 .

Cracovia – Wisła Płock, typy i przewidywania

Piłkarze z Krakowa są ostatnio w dobrej dyspozycji. Rzadko przegrywają i zachowują wysoki poziom koncentracji w obronie. Rezultatem tego są zaledwie dwie bramki stracone w ostatnich pięciu spotkaniach. Do poprawy na pewno za to jest ofensywa. Pasy strzelają mało bramek – pod względem zdobyczy bramkowych są lepsze zaledwie od pięciu zespołów, a trzy z nich okupują strefę spadkową. Mecz z Wisłą Płock może być ostatnim przed własną publicznością dla Pelle van Amersfoorta. Utalentowany Holender po sezonie opuści Cracovię, a kibice na pewno będą za nim tęsknić.

Wisła Płock pod koniec obecnego sezonu mocno rozczarowuje. Zespół widocznie złapał dołek na zakończenie sezonu i nie potrafi z niego wyjść. Nafciarze zajmują wysoką, szóstą pozycję w tabeli, ale przy takiej postawie może ich wyprzedzić zarówno Radomiak jak i Cracovia. Od czasu wygranej z Pogonią Szczecin Wisła notuje regularny zjazd i traci wiele bramek. Jeśli trener nie wstrząśnie jakoś swoimi defensorami przed meczem z Cracovią, może być trudno o zachowanie czystego konta. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Fuksiarz 1.75 Poniżej 2.5 gola Odwiedź Fuksiarz

Cracovia – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Trener Jacek Zieliński na mecz z Wisłą Płock nie będzie mógł zabrać kontuzjowanych Jakuba Jugasa i Filipa Balaja. Obaj piłkarze od dłuższego czasu zmagają się z urazami i do końca sezonu nie zagrają już w Ekstraklasie. Po stronie gości wciąż niezdolni do gry są Damian Warchol i Damian Zbozień. Oprócz nich nie zagra zawieszony za kartki Filip Leśniak.

Cracovia – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Statystyki Pasów na przestrzeni kwietnia i maja wyglądają przyzwoicie. Cracovia wygrała od początku zeszłego miesiąca trzy z sześciu meczów ligowych. Poza tym dwukrotnie zremisowała z Wisłą Kraków i Rakowem Częstochowa. Jedyną porażkę zanotowała w starciu z Wartą Poznań.

Gorzej prezentuje się forma Wisły Płock, która przegrała trzy z ostatnich pięciu spotkań ligowych. Nafciarze przegrali z Lechem Poznań, Bruk-Bet Termaliką i Wartą Poznań. Udało im się natomiast wygrać mecze z Pogonią Szczecin i Wisłą Kraków. Starcie z Białą Gwiazdą miało niebywałą dramaturgię. Ekipa z Płocka wygrała 4:3 po bramce strzelonej w 11 minucie doliczonego czasu.

Cracovia – Wisła Płock, historia

Mecze obu tych drużyn w ostatnich latach były dość wyrównane. Licząc 10 zeszłym spotkań, czterokrotnie wygrywała Cracovia, trzykrotnie Wisła Płock, a trzy pozostałe mecze zakończyły się remisami. W tym sezonie Nafciarze wygrali w PKO BP Ekstraklasie z Pasami 2:1 w meczu rozgrywanym na Stadionie Kazimierza Górskiego.

Cracovia – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem najbliższego meczu jest Cracovia. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą ok. 1.95. Typ na remis wyceniany jest mniej więcej na 3.60. Goście grają ostatnio słabo, dlatego typ na ich wygraną wynosi ok. 4.20. Obstawiając ten mecz warto skorzystać z oferty bukmachera Fuksiarz. Ma on w ofercie atrakcyjny bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 500 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, wystarczy że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Fuksiarz GOAL.

Cracovia – Wisła Płock, przewidywane składy

Cracovia: Hrosso – Rodin, Ghita, Jablonsky – Rapa, Hebo, van Amersfoort, Siplak – Hanca, Myszor, Konoplyanka

Wisła Płock: Węglarz – Pawlak, Chrzanowski, Michalski, Tomasik – Furman, Szwoch, Jorginho, Kolar, Vallo – Wolski

Cracovia – Wisła Płock, transmisja

Spotkanie obejrzycie na antenie CANAL+Sport 3, CANAL+Sport 5 i CANAL+Sport. Początek w piątek o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.