Mecz Cracovia – Korona Kielce w ramach 2. kolejki Ekstraklasy zostanie rozegrany w sobotę 23 lipca w Krakowie. Początek meczu o godzinie 17:30. Przedstawiamy typy i kursy bukmacherskie na to spotkanie.

Cracovia – Korona Kielce: typy i przewidywania

Cracovia świetnie rozpoczęła sezon od wygranej z Górnikiem w Zabrzu 2:0. Korona Kielce także nie ma się czego wstydzić, bo jako beniaminek na otwarcie zatrzymała Legię przed własną publicznością, remisując 1:1. Pasy są faworytem tego spotkania według bukmacherów, więc można pokusić się o czystą jedynkę, ale bezpieczniejszą opcją wydaje się zagranie podpórki na gospodarzy i dołożenie w zakładzie łączonym liczby bramek poniżej czterech. Kurs 1.53 w Superbecie. Nieco niższy niż na zwycięstwo gospodarzy.

Cracovia – Korona Kielce: sytuacja kadrowa

Cracovia w najbliższym spotkaniu będzie musiała sobie radzić bez kilku ważnych piłkarzy. Z powodów osobistych klub opuszcza Sergiu Hanca. Ciągle nie w pełni zdrowia są Michal Siplak i Jewhen Konoplanka, którzy także nie zagrają przeciwko Koronie.

Leszek Ojrzyński będzie miał pełny komfort ustalania składu, ponieważ wszyscy jego zawodnicy są w pełni zdrowia i będą mogli zagrać w sobotnim spotkaniu. Korona przyjedzie do Krakowa z piłkarzami, którzy nabawili się lekkich urazów w meczu z Legią. Sasa Balić, Oskar Sewerzyński czy Grzegorz Szymusik trenują i będą do gry.

Cracovia – Korona Kielce: ostatnie wyniki

Wspominaliśmy już o pierwszej kolejce Ekstraklasy. Wcześniej, w okresie przygotowawczym, patrząc tylko na wyniki, lepiej szło krakowianom. Z sześciu sparingów wygrali trzy, jeden zremisowali i ponieśli dwie porażki. Korona wygrała tylko jeden na pięć meczów towarzyskich, jeden zremisowała i poniosła cztery porażki. Dodajmy, że ostatnia z nich miała miejsce już po meczu z Legią, ale skład w spotkaniu z Zorią Ługańsk daleko odbiegał od optymalnego.

Cracovia w sparingach rywalizowała głównie z drużynami zagranicznymi, między innymi z Olympiakosem Pireus (0:0) i Rapidem Bukareszt (1:2). Z kolei Korona miała przeciwników z krajowego podwórka. Wygrała z Radomiakiem 1:0, ale poniosła porażki ze Stalą Mielec i Wisłą Płock, przegrywając obydwa spotkania 0:2.

Cracovia – Korona Kielce: historia

Ostatnie bezpośrednie spotkania między tymi zespołami miały miejsce w sezonie 2019/2020. Cracovia pokonała Koronę przed własną publicznością 1:0, a w rewanżu kielczanie wygrali u siebie w takim samym stosunku bramkowym.

Biorąc pod uwagę pięć ostatnich meczów w Ekstraklasie, w których Cracovia mierzyła się z Koroną, bilans jest zdecydowanie na korzyść Pasów. Klub spod Wawelu triumfował trzykrotnie, poniósł jedną porażkę, a raz mieliśmy podział punktów.

Cracovia – Korona Kielce: przewidywane składy

Cracovia: Niemczycki – Pestka, Ghita, Rodin, Jugas, Rapa – Rasmussen, Loshaj, Myszor, Rakoczy – Makuch.

Korona: Forenc – Danek, Trojak, Petrov, Balić – Kiełb, Sewerzyński, Deja, Podgórski – Łukowski, Frączczak.

Cracovia – Korona Kielce: transmisja

Mecz Cracovia – Korona odbędzie się w sobotę 23 lipca. Początek spotkania o godzinie 17:30. Prawa do transmisji Ekstraklasy ma CANAL+. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi CANAL+ Sport. Dla kibiców, którzy będą chcieli zobaczyć spotkanie w internecie CANAL+ wychodzi ze specjalną ofertą. Mecz będzie można zobaczyć w usłudze CANAL+ online. Półroczny dostęp do oferty kosztuje w promocji 198 zł. Standardowo jest to koszt 270 zł. Można zatem zaoszczędzić aż 72 zł. Wystarczy zarejestrować konto w Canal+ online za pośrednictwem naszej strony.