Cracovia – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Ajdin Hasic

Cracovia GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2024 18:31 .

Cracovia – GKS Katowice: typy bukmacherskie

Drugim sobotnim starciem tej kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie mecz w Krakowie. Tutaj miejscowa drużyna wypada słabiej niż na wyjazdach. Cracovia u siebie wygrała trzy z siedmiu meczów. Triumf z GKS-em byłby czwartym w bieżącej kampanii. Dawid Kroczek i spółka są faworytem w spotkaniu z beniaminkiem. Ten sezon pokazuje, że jego zawodnicy potrafią przeważnie sprostać roli faworyta. Wobec tego komplet punktów dla miejscowych jest bardzo realny. Mój typ: wygrana Cracovii.

Oskar STS 1,90 Wygrana Cracovii Przejdź do STS

Cracovia – GKS Katowice: ostatnie wyniki

19 października Cracovia nie zdołała u siebie zatrzymać liderującego w Ekstraklasie Lecha Poznań (0:2). Pasy zareagowały na tę porażkę znakomicie, ponieważ pewnie ograły dwóch beniaminków. Krakowianie rozbili Motor Lublin 6:2. W Gdańsku udało się natomiast ograć Lechię 2:1.

Sześć goli rywalowi potrafił też zaaplikować GKS. Miało to miejsce 4 października z Puszczą Niepołomice. Później nastąpił jednak regres formy, co skutkowało między innymi pożegnaniem z Pucharem Polski po porażce z trzecioligową Unią Skierniewice. Ponadto katowiczanie ulegli Legii Warszawa 1:4 i ostatnio 1:2 Koronie Kielce.

Cracovia – GKS Katowice: historia

Kluby te nie grały ze sobą od 2015 roku i 1/8 finału Pucharu Polski. Wtedy to Cracovia ograła na wyjeździe GKS i awansowała do najlepszej ósemki turnieju. Ostatnie ligowe starcia odbyły się w sezonie 2012/2013 w ramach 1. ligi. W Katowicach padł remis 1:1. W Krakowie minimalnie lepsi okazali się gospodarze (1:0).

Cracovia – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Cracovii kształtuje się w wysokości 1.90. Kurs na ewentualne zwycięstwo GKS-u Katowice warty jest dwa razy więcej i został wyceniony na 4.00. Przy okazji meczu ekip Dawida Kroczka i Rafała Góraka można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Cracovia GKS Katowice 1.90 3.50 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2024 18:31 .

Cracovia – GKS Katowice, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? Wygrana Cracovii 0% Remis 0% Wygrana GKS-u 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Cracovii

Remis

Wygrana GKS-u

Cracovia – GKS Katowice, przewidywane składy

Dawid Kroczek ma kilku kontuzjowanych zawodników. Wyłączeni z gry są leczący poważniejsze urazy Jugas, Glik i Rakoczy, ale też prawdopodobnie van Buren i Ghita. Pełną kadrą nie dysponuje też Rafał Górak. Możliwe, że w sobotę nie wystąpią: Rogala, Arak, Komor, Kowalczyk, a także Klemenz.

Cracovia Dawid Kroczek GKS Katowice Rafal Gorak Cracovia Dawid Kroczek 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład GKS Katowice Rafal Gorak Rezerwowi 6 Amir Al-Ammari 7 Mick van Buren 8 Jani Atanasov 10 Michal Rakoczy 16 Bartosz Biedrzycki 17 Mateusz Bochnak 23 Fabian Bzdyl 24 Jakub Jugas 77 Patryk Janasik 92 Jakub Burek 2 Märten Kuusk 7 Sebastian Bergier 10 Mateusz Mak 13 Bartosz Jaroszek 14 Aleksander Komor 16 Grzegorz Rogala 21 Bartosz Baranowicz 22 Sebastian Milewski 28 Alan Brod 32 Rafal Straczek 74 Jakub Antczak

Cracovia – GKS Katowice, transmisja meczu

Sobotnie starcie w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Cracovia – GKS Katowice zacznie się o godzinie 14:45 i będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport 3. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.