Club Brugge – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W trzeciej serii gier Ligi Mistrzów belgijski Club Brugge podejmie u siebie hiszpańskie Atletico Madryt. Wynik tego spotkania w ramach grupy B może mieć istotny wpływ na końcowy układ tabeli. Mecz rozpocznie się w najbliższy wtorek 4 października o godzinie 21:00. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Jan Breydel Stadion Liga Mistrzów, gr. B Club Bruges Atletico Madryt 3.75 3.50 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2022 21:03 .

Club Brugge – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Po przerwie reprezentacyjnej wróciliśmy do ligowego grania, ale wszyscy najbardziej czekają na powrót Ligi Mistrzów. Przed nami 3. kolejka fazy grupowej Champions League, a w najciekawszym meczu grupy B zmierzą się ze sobą Club Brugge oraz Atletico Madryt. Liderem grupy B niespodziewanie jest drużyna z Belgii, która jak na razie ma komplet zwycięstw (sześć punktów), a ekipa z Hiszpanii zdołała uzbierać trzy oczka. Ten pojedynek może wiele wyjaśnić w kontekście ewentualnego awansu do play-offów. W drugim spotkaniu tej grupy Porto (zero punktów) u siebie zagra z Bayerem Leverkusen (trzy oczka).

Atletico Madryt musi wygrać, by zbliżyć się do wyjścia z grupy. Hiszpańska drużyna jest stawiana w roli faworyta i pomimo świetnej formy Club Brugge, to „Rojiblancos” mają większe doświadczenie na arenie międzynarodowej. Zespół Diego Simeone dobrze zareagował na porażkę w derbach miasta przeciwko Realowi i w ostatni weekend pewnie ograł Sevillę. Nasz typ – zwycięstwo Atletico Madryt.

Club Brugge – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy kontuzjowani są Clinton Mata, Noao Lang oraz Mats Rits, który jest już bliski powrotu do gry po zerwaniu więzadeł krzyżowych w poprzednim sezonie. Wątpliwy jest także występ Dedrycka Boyaty i Owena Otasowiego. Po stronie gości na boisku nie należy się spodziewać zmagających się z urazami Felipe, Thomasa Lemara czy Sergio Reguilona.

Club Brugge – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Club Brugge wygrało cztery z pięciu ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach – podopieczni Carla Hoefkensa ulegli jedynie Standardowi Liege (0:3) w spotkaniu w ramach 9. kolejki belgijskiej Jupiler League. Z kolei Atletico Madryt w tym czasie trzy razy odniosło zwycięstwo i dwukrotnie zaznało smaku porażki – z Realem w La Lidze (1:2) oraz przeciwko Bayerowi Leverkusen w Champions League (0:2).

Club Brugge – Atletico Madryt, historia

„Blauw en Zwart” po raz ostatni mierzyli się z „Los Colchoneros” w 2018 roku – wówczas w rundzie grupowej w pierwszym spotkaniu wygrało Atletico Madryt (3:1), a w rewanżu padł bezbramkowy remis. Poprzednie dwa mecze miały miejsce jeszcze w 1978 roku – obie ekipy zagrały ze sobą w spotkaniu w ramach ćwierćfinału Pucharu Mistrzów – w dwumeczu lepszy okazał się klub z Belgii (4:3).

Club Brugge – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego meczu na Jan Breydel Stadium są goście. Kurs na wygraną „Rojiblancos” wynosi mniej więcej 2.10, a typ na zwycięstwo gospodarzy to około 3,70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Obstawiając ten pojedynek możecie skorzystać z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że użyjecie naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Club Brugge – Atletico Madryt, przewidywane składy

Brugge: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Onyedika, Nielsen, Vanaken; Olsen, Sowah, Jutgla

Atletico: Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Mandava, Hermoso; Llorente, De Paul, Saul; Morata, Felix

Club Brugge – Atletico Madryt, transmisja meczu

Spotkanie będzie transmitowane na Polsacie Sport Premium 5. Początek meczu na Jan Breydel Stadium we wtorek 4 października o godzinie 21:00.

