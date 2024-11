Chorwacja – Portugalia: typy, kursy, zapowiedź (18.11.2024)

Chorwacja - Portugalia: typy i kursy na mecz Ligi Narodów. Luka Modrić i spółka wciąż nie są pewni awansu do ćwierćfinału. W ostatnim starciu potrzebują minimum punktu. Sprawdź typy na mecz Chorwacja - Portugalia.

Chorwacja – Portugalia: typy bukmacherskie

Portugalia nie tylko ma pewny awans do ćwierćfinału Ligi Narodów, ale również pewne 1. miejsce w grupie. Z kolei Chorwacja nadal nie może być pewna dalszej gry w turnieju. O układzie tabeli zdecyduje ostatni mecz, gdzie w tabeli wyprzedzić może ich jeszcze Szkocja. Mimo to faworytem meczu według bukmacherów pozostaje drużyna gości. Biorąc jednak pod uwagę stawkę spotkania oraz ostatnie wyniki proponowałbym typ, że obie drużyny strzelą gola. Gospodarze w 3 z 5 starć w Lidze Narodów strzelali i tracili minimum jednego gola. Z kolei goście zaliczyli popularny btts w 4 z 5 spotkań. Mój typ: obie drużyny strzelą bramkę.

Chorwacja – Portugalia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Chorwacji kilka dni temu sensacyjnie przegrała ze Szkocją (0:1). Taki wynik oznacza, że o losach awansu do ćwierćfinału przesądzi najbliższe spotkanie w Splicie. Wcześniej podopieczni Zlatko Dalicia wygrali z Polską (1:0) oraz zremisowali (3:3). Z kolei w pierwszym meczu ze Szkocją pokonali rywali (2:1). Porażka przydarzyła się im również w pierwszym starciu z Portugalią, gdzie polegli (1:2).

Portugalia w pięciu poprzednich spotkaniach ani razu nie schodziła z boiska pokonana. Jedyna strata punktów, to mecz ze Szkocją, gdzie bezbramkowo zremisowali. Ponadto w poprzednich miesiącach wygrywali ze Szkocją (2:1) oraz z Chorwacją (2:1). Dwukrotnie byli również lepsi od Polski, gdzie mecze kończyły się wynikiem (3:1) i (5:1).

Chorwacja – Portugalia: historia

W poprzednim meczu Ligi Narodów reprezentacja Portugalii przed własną publicznością wygrała z Chorwacją (2:1). Bramki w tym spotkaniu strzelali dla gospodarzy Diogo Dalot oraz Cristiano Ronaldo. Obrońca Manchesteru United zanotował również trafienie samobójcze. Obie drużyny rywalizowały również między sobą w sparingu przed Euro 2024, gdzie lepsi okazali się podopieczni Zlatko Dalicia, wygrywając (2:1).

Chorwacja – Portugalia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie reprezentacja Portugalii, która zapewniła już sobie awans do ćwierćfinału i 1. miejsce w grupie. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.35, zaś wygraną Chorwacji można postawić z kursem 2.95. Z kolei zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 3.25.

Chorwacja – Portugalia: kto wygra?

Chorwacja – Portugalia: przewidywane składy

Chorwacja Zlatko Dalic Portugalia Roberto Martinez Chorwacja Zlatko Dalic 4-3-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Portugalia Roberto Martinez Rezerwowi 2 Kristijan Jakic 3 Marin Pongračić 7 Nikola Moro 12 Nediljko Labrovic 13 Nikola Vlasic 15 Mario Pasalic 18 Mislav Orsic 20 Marko Pjaca 22 Igor Matanovic 23 Ivica Ivušić 2 Nélson Semedo 3 Tomas Araújo 6 Samú Costa 9 Francisco Trincão 11 João Félix 12 Jose Sa 14 Nuno Tavares 16 Otávio 20 Joao Cancelo 21 Chico Conceição 22 Rui Silva 23 Vítinha

Chorwacja – Portugalia: transmisja meczu

Spotkanie w “polskiej grupie” Chorwacja – Portugalia odbędzie się w poniedziałek (18 listopada) o godzinie 20:45. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1 oraz w internecie na stronie polsatboxgo.pl

