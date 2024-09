Chojniczanka Chojnice – Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Procek

Chojniczanka – Podbeskidzie: typy bukmacherskie

Na papierze wszystko wskazuje na to, że niedzielne starcie zapowiada się na wyrównane spotkanie. Natomiast dzięki zwycięstwu przed tygodniem z Wieczystą Kraków napędzona zdobyciem trzech punktów drużyna Podbeskidzia Bielsko-Biała będzie chciała kontynuować dobrą passę. Patrząc na ostatnie wyniki oraz mecze bezpośrednie uważam, że w tym starciu obie drużyny znajdą drogę do bramki rywala. Mój typ: Obie drużyny strzelą gola.

Chojniczanka – Podbeskidzie: ostatnie wyniki

Drużyna z Chojnic obecnie zajmuje 7. miejsce w lidze z dorobkiem 13 punktów. W ostatnich pięciu meczach udało im się zgromadzić 7 punktów. Chojniczanka zwyciężyła w starciu z Olimpią Elbląg (2:0) i ŁKS-em II Łódź (1:0). Cenny punkt wywalczyli w zremisowanym spotkaniu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:1). Z kolei bez punktów zakończyli rywalizację z Hutnikiem Kraków (0:2) i KKS-em Kalisz (0:1).

Podbeskidzie na 15 możliwych punktów zgromadzi w pięciu ostatnich meczach 8 oczek. Przed tygodniem wygrali dość niespodziewanie z Wieczystą Kraków (1:0), a komplet punktów dołożyli również w starciu ze Skrą Częstochowa (3:0). Natomiast pomiędzy zwycięstwami przydarzyła się porażka z Wisłą Puławy (1:2). Równie cenne punkty udało im się zdobyć, gdy podzielili się punktami ze Świtem Szczecin (3:3) i GKS-em Jastrzębie (1:1).

Chojniczanka – Podbeskidzie: historia

Ostatni raz Chojniczanka mierzyła się z Podbeskidziem w sezonie 2022/2023 w rozgrywkach 1. Ligi. Oba mecze zakończyły się zwycięstwem drużyny z Bielsko-Białej. U siebie wygrali (4:1), a na wyjeździe okazali się lepsi o jedną bramkę, wygrywając (3:2). Warto dodać, że od 2018 roku Podbeskidzie jest niepokonane w rywalizacji z Chojniczanką. W międzyczasie obie drużyny rywalizowały siedmiokrotnie. Pięć razy triumf odniosła drużyna gości, a dwukrotnie mecz zakończył się remisem.

Chojniczanka – Podbeskidzie: kursy bukmacherskie

Bukmacher Betclic oferuje zbliżone kursy na zwycięstwo poszczególnych drużyn. Nieznacznie większe szanse przewiduje się dla Chojniczanki Chojnice, na co może mieć wpływ fakt, że będą grać przed własną publicznością.

Chojniczanka – Podbeskidzie: kto wygra?

Chojniczanka – Podbeskidzie: transmisja meczu

Niedzielne starcie Chojniczanka Chojnice – Podbeskidzie Bielsko-Biała rozpocznie się o godzinie 13:30. Transmisja meczu będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Spotkanie będzie można oglądać również w usłudze Betclic TV. Dostęp do meczu można uzyskać, zakładając konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL.

