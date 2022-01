Chelsea – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (05.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Jorginho

Chelsea – Tottenham: typy i kursy na mecz Carabao Cup. Przed nami pierwsze spotkanie półfinałowej rywalizacji w Pucharze Ligi Angielskiej. Obie drużyny interesuje tylko awans do finału i pierwszy krok w tym kierunku będą chcieli zrobić w środowy wieczór na Stamford Bridge.

Chelsea – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

O awansie do finału zadecyduje dwumecz, ale kluczowe znaczenie dla losów rywalizacji ma niewątpliwie pierwszy pojedynek, który odbędzie się na Stamford Bridge. Duży wpływ na losy rywalizacji mogą mieć również składy na jakie zdecydują się trenerzy obu drużyn. Thomas Tuchel w ostatnich tygodniach niejednokrotnie narzekał na zmęczenie swoich zawodników i w środę może dać odpocząć kilku zawodnikom. Dublerzy oczywiście będą chcieli ich godnie zastąpić. Roszad w składzie może dokonać również Antonio Conte.

My w przypadku tego spotkania nie zdecydujemy się na wskazanie rozstrzygnięcia, ale spodziewamy się goli z obu stron. Chelsea traciła przynajmniej jednego gola w 7 z 8 ostatnich spotkań u siebie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Z kolei Tottenham trafiał do siatki rywali w 4 z 5 ostatnich wyjazdowych pojedynkach. Nasz typ: BTTS (obie strzelą – TAK)

Chelsea – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

Chelsea do środowego spotkania przystąpi jako niepokonana od ośmiu spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Ostatniej porażki The Blues doznali na początku grudnia, kiedy niespodziewanie ulegli 2:3 w wyjazdowym ligowym meczu z West Hamem United. Mimo mogącej robić wrażenie serii bez przegranej, fani Chelsea nie mogę być do końca zadowoleni z postawy swojej drużyny, która w tym czasie odniosła tylko trzy zwycięstwa. Jedna z wygranych miała miejsce w ćwierćfinałowym meczu Carabao Cup z Brentfordem (2:0). W ostatnich dwóch ligowych meczach drużyna Thomasa Tuchela zremisowała 1:1 z Brighton i 2:2 z Liverpoolem, komplikując tym samym swoją sytuację w walce o mistrzowski tytuł.

Tottenham ostatniej porażki doznał jeszcze dawniej, bowiem jeszcze w listopadzie. W meczu Ligi Konferencji Europy Koguty niespodziewanie przegrały 1:2 na wyjeździe z Murą. To jak dotąd jedyna bramka londyńskiego zespołu pod wodzą Antonio Conte. Aktualnie Tottenham notuje serię siedmiu kolejnych meczów bez porażki. Na przełomie roku Koguty zdobyły w Premier League cztery punkty w dwóch wyjazdowych spotkaniach. Najpierw zremisowały 1:1 z Southampton, a w ostatnią sobotę skromnie 1:0 pokonały Watford.

Chelsea – Tottenham Hotspur, historia

Kibice Tottenhamu na derbowe zwycięstwo w podstawowym czasie gry z Chelsea czekają od stycznia 2019 roku, kiedy Koguty także w półfinałowym meczu Carabao Cup wygrały u siebie 1:0. Do finału wówczas jednak nie awansowały, bowiem w rewanżu The Blues z nawiązką odrobili straty.

Chelsea od tamtej pory świetnie radziła sobie z Tottenhamem w ligowych meczach, wygrywając 5 z 6 ostatnich pojedynków. W tym sezonie obie drużyny także miały już okazję rywalizować. W ramach 5. kolejki Chelsea pewnie wygrała na stadionie rywali 3:0.

Chelsea – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherów

Za faworyta pierwszego spotkania uznawana jest Chelsea, która po swojej stronie będzie miała przede wszystkim atut własnego boiska. Tottenham zrobi jednak wszystko, aby uzyskać na Stamford Bridge korzystny wynik przed rewanżem u siebie. Gości z pewnością satysfakcjonowałby remis, a atrakcyjny kurs na takiego rozstrzygnięcie można znaleźć w ofercie STS. To również dobra okazja do odebrania bonusu powitalnego, w skład którego wchodzi zakład bez ryzyka 234 zł. Aby go otrzymać należy podczas rejestracji podać STS kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Prawa do transmisji meczów Pucharu Ligi Angielskiej w Polsce posiada stacja Eleven Sports. I to właśnie za jej pośrednictwem będziemy mogli obejrzeć pojedynek Chelsea z Tottenhamem. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:45 będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1 i zostanie skomentowany przez Marcina Grzywacza i Tomasza Zielińskiego.

Mecz będzie można również obejrzeć za darmo za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie bowiem udostępniona na stronie bukmachera STS. Aby mieć do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto i zagrać w ciągu ostatnich 24 godzin dowolny kupon.

