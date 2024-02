Chelsea – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2024)

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Raheem Sterling i Conor Bradley

Chelsea – Liverpool, typy i przewidywania

Nadszedł czas na pierwsze rozstrzygnięcia w Anglii. W niedzielę (25 lutego) Chelsea i Liverpool powalczą o Puchar Ligi Angielskiej. Wydaje się, że minimalnym faworytem tego spotkania są The Reds.

W ostatnich tygodniach zdecydowanie bardziej stabilną formę prezentują piłkarze Juergena Kloppa. Jednak wszyscy kibice piłkarscy doskonale wiedzą, że finały potrafią rządzić się swoimi prawami. Dlatego w tej sytuacji typowanie zwycięzcy nie jest najlepszym rozwiązaniem. Mój proponowny typ to: obie drużyny strzelą gola.

Chelsea – Liverpool, ostatnie wyniki

W pięciu ostatnich meczach Chelsea zanotowała dwa zwycięstwa, dwie porażki i remis. Z kolei Liverpool może pochwalić się bilansem czterech wygranych i tylko jednej przegranej. Jak doskonale widać, The Reds są w znacznie lepszej formie, choć The Blues potrafili zatrzymać Manchester City (1:1).

Chelsea – Liverpool, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą niedawno w Premier League. 31 stycznia 2024 roku lepszy był Liverpool, który wygrał 4:1. Natomiast bilans wcześniejszych meczów prezentuje się bardzo wyrównanie.

Chelsea – Liverpool, kursy bukmacherskie

Liverpool jest faworytem tego spotkania. Kurs na wygraną The Reds oscyluje w granicach 2.20. Natomiast na zwycięstwo Chelsea jest to około 3.20. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS to GOAL, który gwarantuje najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Chelsea – Liverpool, przewidywane składy

Chelsea – Liverpool, typ kibiców

Chelsea – Liverpool, transmisja meczu

Początek meczu Chelsea – Liverpool zaplanowano na niedzielę (25 lutego) na godzinę 16:00. Transmisję tego spotkania można obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

