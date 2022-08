Chelsea – Leicester: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea FC

Chelsea – Leicester: typy, kursy, zapowiedź. Mecz Chelsea z Leicester w ramach 4. kolejki Premier League będzie szansą dla obu ekip na przełamanie. The Blues, jak dotąd odnieśli tylko jedno zwycięstwo, z kolei Lisy na pierwszy triumf w nowym sezonie jeszcze czekają. Jak będzie tym razem? Początek spotkania o godzinie 16:00.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Leicester 1.42 5.00 8.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2022 19:36 .

Chelsea – Leicester, typy i przewidywania

Oba zespoły znajdują się w słabej dyspozycji na początku sezonu. Chelsea wygrała tylko jedno spotkanie, a przed tygodniem poniosła sromotną porażkę z Leeds aż 0:3. Jeszcze słabiej wygląda Leicester City, które w Premier League jeszcze nie wygrało, a w trzech meczach wywalczyło jedynie jeden punkt. Ponadto Lisy w środku tygodnia potrzebowały rzutów karnych, aby wywalczyć awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej w rywalizacji z drużyną League Two. To pokazuje, że żadna ze stron nie jest teraz w dobrym momencie. Leicester jest właściwie niepokonane w czterech z ostatnich pięciu meczów na Stamford Bridge, więc być może uda im się wywalczyć tutaj punkt. Nasz typ: remis – TAK.

Chelsea – Leicester, sytuacja kadrowa

W sobotnim meczu z powodu zawieszenia nie wystąpi Koulibaly, w związku z czym na boku trzyosobowej obrony prawdopodobnie wystąpi Cucurella, jako że The Blues nie mają naturalnych zmienników. Wszystko wskazuje na to, że Reece James i Ben Chilwell zostaną przesunięci na pozycje skrzydłowych. N’Golo Kante i Mateo Kovacic pozostają poza składem., a za to Conor Gallagher będzie miał kolejną szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności.

Wesley Fofana raczej nie będzie zaangażowany w mecz przeciwko Chelsea, ponieważ londyński zespół kontynuuje rozmowy w celu pozyskania francuskiego obrońcy. Ricardo Pereira i Ryan Bertrand pozostają jedynymi nieobecnymi w Leicester na mecz z The Blues.

Chelsea – Leicester, ostatnie wyniki

Chelsea udanie rozpoczęła sezon od skromnego zwycięstwa z Evertonem. Jednak w kolejnych spotkaniach wyniki już nie były tak zadowalające. Najpierw The Blues w 2. kolejce Premier League zremisowali z Tottenhamem, a przed tygodniem niespodziewanie przegrali z Leeds aż 0:3. Z czterema punktami na koncie zajmują dopiero dwunaste miejsce w tabeli.

Leicester to obecnie przedostatnia drużyna w tabeli Premier League z zaledwie jednym punktem po trzech kolejkach. Lisy jedyny punkt wywalczyły w 1. kolejce z Brentford po remisie 2:2. W kolejnych spotkaniach najpierw przegrali 2:4 z Arsenalem, a w ubiegły weekend nie dali rady Southampton (1:2).

Chelsea – Leicester, historia

W poprzednim sezonie w rywalizacji obu drużyn na Stamford Bridge padł remis 1:1, z kolei na King Power Stadium lepsza była Chelsea, która zwyciężyła 3:0. Ostatnie pięć bezpośrednich rywalizacji obu tych drużyn to dwa triumfy The Blues, dwa Lisów i jeden remis.

Chelsea – Leicester, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania i to zdecydowanym jest Chelsea, a kursy na zwycięstwo The Blues oscylują wokół 1,40. Dużo wyższe kursy są na remis oraz zwycięstwo Leicester które wynoszą odpowiednio około 5,00 oraz 7,00.

Chelsea – Leicester, przewidywane składy

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Cucurella, James, Gallagher, Jorginho, Chilwell, Mount, Sterling, Havertz

Leicester: Ward, Justin, Evans, Amartey, Castagne, Maddison, Ndidi, Tielemans, Perez, Vardy, Barnes

Chelsea – Leicester, transmisja meczu

Spotkanie Chelsea – Leicester nie będzie dostępne w żadnej polskiej telewizji. Sobotni mecz będzie można obejrzeć natomiast za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay dostępnej w Internecie oraz aplikacji mobilnej. Początek meczu w sobotę, 27 sierpnia, o godzinie 16:00.

