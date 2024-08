Chelsea – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (01.09.2024)

Chelsea - Crystal Palace: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek Premier League. Wkrótce dojdzie do ciekawego starcia drużyn, które mają swoją siedzibę w Londynie. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w niedzielę (1 września) o godzinie 14:30.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Noni Madueke

Chelsea Crystal Palace Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2024 21:48 .

Chelsea – Crystal Palace, typy bukmacherskie

W niedzielę dojdzie do starcia derbowego w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Chelsea przed własną publicznością zmierzy się z Crystal Palace. Piłkarze Enzo Mareski mają swoje rachunki do nadrobienia, ponieważ w tygodniu doznali porażki przeciwko Servette w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Finalnie jednak “The Blues” zakwalifikowali się do europejskich pucharów. “Orły” natomiast w ostatnim meczu rozgromiły u siebie Norwich City. Nadchodzący mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, a ja uważam, że ostatecznie rywalizacja zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Chelsea

Superbet 1.62 wygrana Chelsea Zagraj!

Chelsea – Crystal Palace, ostatnie wyniki

Chelsea niespecjalnie imponuje boiskową formą na początku sezonu. “The Blues” co prawda wygrali swoje dwa mecze (2:0 z Servette w pierwszym meczu eliminacji Ligi Konferencji Europy i 6:2 z Wolverhampton Wanderers), ale także ponieśli dwie porażki (0:2 z Manchesterem City oraz 1:2 z Servette w rewanżu).

Crystal Palace natomiast rozgrywki Premier League rozpoczął od dwóch porażek (1:2 z Brenftord oraz 0:2 z West Ham United). “Orły” jednak w tygodniu wreszcie zagrały na miarę swoich możliwości. Zespół z Selhurst Park odniósł okazałe zwycięstwo w Carabao Cup nad Norwich City (4:0).

Chelsea – Crystal Palace, historia

W poprzednim sezonie drużyny zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Oba mecze zakończyły się po myśli Chelsea. “The Blues” jesienią pokonali Crystal Palace rezultatem 2:1, natomiast wiosną zwyciężyli 3:1. Warto zaznaczyć, że gospodarze niedzielnego pojedynku mają patent na “Orły”, bowiem wcześniejsze trzy starcia również zakończyły się ich wygraną.

Chelsea – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnej potyczki jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną “The Blues”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.57 – 1.80. W przypadku zwycięstwo Crystal Palace sięgają one nawet 5.00. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Chelsea – Crystal Palace, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Chelsea 0% remisem 0% wygraną Crystal Palace 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Chelsea

remisem

wygraną Crystal Palace

Chelsea – Crystal Palace, przewidywane składy

W zespole Chelsea pod znakiem zapytana stoi występ w niedzielnym meczu Romeo Lavii. Belg bowiem dochodzi do siebie po kontuzji uda. W Crystal Palace natomiast na Stamford Bridge nie obejrzymy Matheusa Franca oraz Chadi Riada.

Chelsea Enzo Maresca Crystal Palace Oliver Glasner Chelsea Enzo Maresca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Crystal Palace Oliver Glasner Rezerwowi 4 Tosin Adarabioyo 5 Benoît Badiashile 10 Mykhaylo Mudryk 12 Filip Jörgensen 14 João Félix 18 Christopher Nkunku 22 Kiernan Dewsbury-Hall 38 Marc Guiu 40 Renato Veiga 2 Joel Ward 4 Rob Holding 7 Ismaïla Sarr 15 Jeffrey Schlupp 19 Will Hughes 22 Odsonne Edouard 28 Cheick Doucouré 31 Remi Matthews

Chelsea – Crystal Palace, transmisja

Spotkanie Chelsea z Crystal Palace będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w niedzielę, 1 września, o godzinie 14:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.