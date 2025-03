Cercle Brugge – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (13.03.2025)

Cercle Brugge - Jagiellonia Białystok: czy mistrz Polski wywalczy historyczny awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji? Sprawdź zapowiedź.

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Kubicki

Cercle – Jagiellonia, typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok już w czwartkowy wieczór stanie przed szansą na wywalczenie awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Mistrzowie Polski dysponują trzybramkową zaliczką, ale fani liczą, że drużyna powalczy o zwycięstwo także w Belgii. Miałoby to korzyści rankingowe dla samych białostoczan oraz sytuacji Ekstraklasy w rankingu UEFA.

Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco. Piłkarze Cercle mają przed sobą ostatnią kolejkę fazy zasadniczej w lidze, gdzie ich sytuacja jest bardzo trudna. Wobec tego i nikłej szansy na awans, Belgowie mogą nie wystawić najmocniejszej jedenastki, co zwiększy szansę mistrza Polski na udany występ. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Cercle – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Piłkarze Cercle regularnie zawodzą swoich kibiców w rozgrywkach krajowych. Zespół ten pozostaje bez zwycięstwa od 18 stycznia. Ostatnio zdarzyła się porażka 1:3 z Club Brugge. Oznacza to, że najbliższy rywal Jagiellonii wkrótce będzie miał ostatnią szansę na uniknięcie gry w grupie broniącej się przed spadkiem z ligi.

W rozgrywkach Ekstraklasy często nie oglądamy spektakularnej Jagiellonii. Mimo tego Adrian Siemieniec i spółka punktują rewelacyjnie. W minionej serii gier ograli 1:0 Widzew Łódź na jego terenie. Dzięki temu białostoczanie mają tylko dwa oczka mniej w tabeli od liderującego Lecha Poznań.

Cercle – Jagiellonia, historia

W miniony czwartek doszło do pierwszego w historii meczu Jagiellonii z Cercle. Białostoczanie długo nie mogli znaleźć drogi do bramki przyjezdnych z Bruggi, ale finalnie to polski klub wygrał 3:0.

Cercle – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów zdają się nie uwzględniać tego, jak świetny wynik w Białymstoku osiągnęła Jagiellonia. Współczynnik na triumf mistrza Polski jest zauważalnie niższy od kursu na reprezentanta ligi belgijskiej. Na wygraną Cercle Brugge można postawić z kursem między 1.89 a 1.95. Dla porównania za sukces reprezentanta Ekstraklasy bukmacherzy płacą 3.80 za każdą postawioną złotówkę.

Cercle – Jagiellonia, kto wygra?

Cercle – Jagiellonia, przewidywane składy

Cercle Brugge: Delanghe – Diakite, Ravych, Perrin – Errick, van der Bruggen, Wilde, Magnee – Agyekum – Somers, Minda

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Skrzypczak, Ebosse, Polak – Kubicki, Romanczuk – Villar, Imaz, Churlinov – Pululu

Cercle – Jagiellonia, transmisja

Spotkanie Cercle Brugge – Jagiellonia Białystok obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz w Polsat Box Go. Początek pucharowej rywalizacji już w czwartek, 13 marca, o godzinie 18:45.

