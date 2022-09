Przed 6. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Bayern Monachium stracił punkty w dwóch kolejnych meczach i spadł z fotela lidera. Czy po powrocie Ligi Mistrzów Bawarczycy odzyskają równowagę na krajowym podwórku? Póki co na pierwszym miejscu rozsiadł się SC Freiburg.

Bayern Monachium – VfB Stuttgart. Typy, kursy, zapowiedź

Remisy z Borussią Moenchengladbach i Unionem Berlin kosztowały Bayern Monachium fotel lidera. Teraz Bawarczycy wracają po spotkaniu z Interem Mediolan i chcą powrócić na szczyt na krajowym podwórku.

Trudno o lepszego rywala. VfB Stuttgart jak dotąd nie zaznał smaku ligowego zwycięstwa. Nadziei gościom nie daje również pamięć o meczach bezpośrednich. Co prawda w maju udało im się zremisować, ale poprzednie cztery pojedynki kończyły się wysokim triumfem Die Roten.

Nasz typ: zwycięstwo Bayernu Monachium.

RB Lipsk – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

Czy RB Lipsk odnajdzie wreszcie balans? Wydawało się, że zwycięstwo nad Wolfsburgiem popchnie Byki we właściwym kierunku. Niestety, w następnej kolejce ponownie przegrały, a do strefy Ligi Mistrzów tracą już sześć oczek. Na tak wczesnym etapie sezonu to znaczna różnica.

Borussia Dortmund, z kolei, szybko podniosła się po szalonej końcówce meczu z Werderem Brema. Gracze trenera Terzicia postawili na wyrachowanie, wygrywając dwa ostatnie mecze po 1:0. W efekcie ustępują Freiburgowi jedynie bilansem bramkowym i pozostają w grze o mistrzostwo.

Nasz typ: obie strzelą.

SC Freiburg – Borussia Moenchengladbach. Typy, kursy, zapowiedź

Freiburg nadspodziewanie dobrze rozpoczął sezon Bundesligi. Jedyną porażkę zespół odnotował przeciwko Borussii Dortmund. Z pozostałych czterech wychodził z tarczą. Ostatnio, po wymianie ciosów, wypunktował Bayer Leverkusen (3:2).

Borussia Moenchengladbach też wie, jak zapewnić widowisko. Tylko Bayern Monachium strzelił więcej bramek od Źrebaków. Możemy zatem spodziewać się efektownego widowiska.

Nasz typ: powyżej 2,5 bramki.

Program 6. kolejki Bundesligi:

piątek (9 września):

20:30 Werder Brema – FC Augsburg (1)

sobota (10 września):

15:30: Bayern Monachium – VfB Stuttgart (1)

RB Lipsk – Borussia Dortmund (obie strzelą)

TSG Hoffenheim – FSV Mainz 05 (obie strzelą)

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg (1)

Hertha Berlin – Bayer Leverkusen (2)

18:30 FC SChalke 04 – VfL Bochum (poniżej 2,5 bramki)

niedziela (11 września):

15:30 FC Koeln – Union Berlin (2)

17:30 SC Freiburg – Borussia Moenchengladbach (powyżej 2,5 bramki)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

6. kolejka Bundesliga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

