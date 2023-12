Brighton & Hove Albion – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2023)

Brighton & Hove Albion - Brentford: typy, kursy, zapowiedź. Początek rywalizacji pomiędzy tymi ekipami już w środę o godzinie 20:30. Zapraszamy do zapoznania się z przewidywaniami na ten mecz.

IMAGO / Pro Sports Images / Toyin Oshodi Na zdjęciu: Jack Hinshelwood

Brighton Brentford Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 grudnia 2023 17:42 .

Brighton & Hove Albion – Brentford: przewidywania

Jednym z środkowo tygodniowych spotkań Premier League będzie rywalizacja Brighton z Brentford. Mewy w ostatnich meczach złapały sporą zadyszkę i pomimo wciąż pokaźnej liczby oczek, forma podopiecznych Roberto de Zerbiego nie zachwyca. W weekend przegrali oni z Chelsea 3:2. Z kolei ekipa Brentford lokuje się w okolicach środka tabeli. Dotychczas udało im się wygrać pięć razy. W ostatnim meczu pokonali oni zespół Luton Town 3:1. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Brighton & Hove Albion – Brentford: ostatnie mecze

Tak, jak już wspominałem. Ostatnie wyniki obu zespołów mogą wzbudzać przynajmniej niedosyt. Zarówno gości, jak i gospodarzy stać na lepsze rezultaty, choć trzeba przyznać, że Brentford nieźle daje sobie radę w tej kampanii. W pięciu ostatnich ligowych meczach zespół Brighton zainkasował sześć punktów, tylko raz pokonując rywali. Z kolei ekipa gości w analogicznym okresie czasu wywalczyła dziewięć oczek. Co ważne, przegrali oni dwukrotnie, ale z ligowymi tuzami, jak Liverpool i Arsenal.

Brighton – Brentford: historia

Historia rywalizacji obu ekip w ostatnich latach jest stosunkowo bogata. W poprzednim sezonie najpierw na własnym stadionie wygrała ekipa Brentford 2:0, a z kolei w rewanżu padł rezultat 3:3. Wcześniej aby znaleźć wygraną ekipy środowych gospodarzy trzeba cofnąć się do grudnia 2021 roku. Wówczas padł wynik 2:0.

Brighton – Brentford: kursy bukmacherskie

Brighton – Brentford: kto wygra?

Brighton – Brentford: przewidywane składy

Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen 6 James Milner 9 João Pedro 13 Pascal Groß 15 Jakub Moder 22 Kaoru Mitoma 47 Benicio Boaitey 52 Leigh Kavanagh 55 Mark O’Mahony 4 Charlie Goode 13 Zanka 14 Saman Ghoddos 21 Thomas Strakosha 23 Keane Lewis-Potter 25 Myles Peart-Harris 26 Shandon Baptiste 30 Mads Roerslev Rasmussen 37 Michael Olakigbe Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Brentford Thomas Frank Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen 6 James Milner 9 João Pedro 13 Pascal Groß 15 Jakub Moder 22 Kaoru Mitoma 47 Benicio Boaitey 52 Leigh Kavanagh 55 Mark O’Mahony 4 Charlie Goode 13 Zanka 14 Saman Ghoddos 21 Thomas Strakosha 23 Keane Lewis-Potter 25 Myles Peart-Harris 26 Shandon Baptiste 30 Mads Roerslev Rasmussen 37 Michael Olakigbe

Brighton – Brentford: transmisja

Początek rywalizacji pomiędzy Brighton a Brentford już w środę o godzinie 20:30. Transmisja meczu dostępna będzie na platformie Viaplay.

