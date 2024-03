fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Brentford – Man Utd, typy i przewidywania

Manchester United przed przerwą reprezentacyjną zaliczył kapitalne zwycięstwo – w ramach Pucharu Anglii pokonał bowiem Liverpool, co może dać zawodnikom kopa na resztę sezonu. Czerwone Diabły do tej pory nie miały okazji, aby cieszyć się z udanych wyników. Teraz Erik ten Hag ma możliwość zbudowania tożsamości drużyny na tym niewątpliwym sukcesie. W sobotę jego podopieczni zagrają na wyjeździe z Brentford, które od początku sezonu spisuje się znacznie poniżej oczekiwań. Punktuje na fatalnym poziomie i jest zamieszane w walkę o utrzymanie w Premier League. Dla Manchesteru United takie mecze koniecznie powinny kończyć się kompletem “oczek”. Mój typ – wygrana Man Utd.

Brentford – Man Utd, ostatnie wyniki

Po raz ostatni Brentford cieszyło się ze zwycięstwa 10 lutego. Wówczas udało się pokonać Wolverhampton 2-0. Od tego czasu nie jest w stanie się przełamać. Przed przerwą reprezentacyjną Pszczoły zaliczyły kompromitującą porażkę z Burnley (1-2). Wcześniej poległy również przeciwko Arsenalowi (1-2) i dość nieoczekiwanie podzieliły się punktami z Chelsea (2-2).

Zwycięstwo nad Liverpoolem po dogrywce może być dla Manchesteru United punktem zwrotnym w kontekście całego sezonu. Wcześniej Czerwone Diabły ograły także Everton (2-0), co było reakcją na fatalny występ w derbach i przegraną z Manchesterem City (1-3). W ligowej tabeli zajmują szóste miejsce, a do piątego Tottenhamu tracą sześć punktów.

Brentford – Man Utd, historia

Manchester United w bezpośredniej rywalizacji zalicza serię dwóch kolejnych wygranych. W pierwszej części tego sezonu Czerwone Diabły ograły na Old Trafford Brentford 2-1 po dwóch trafieniach Scotta McTominaya. Było to szalone starcie, bowiem do doliczonego czasu gry to Brentford cieszyło się z prowadzenia. Pomocnik Manchesteru United w kilka minut dwukrotnie cieszył się z gola i przesądził o komplecie punktów dla swojej drużyny.

Brentford – Man Utd, kursy bukmacherskie

To spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Bukmacherzy dają Manchesterowi United nieco większe szanse na trzy punkty. Kurs na gości wynosi najczęściej 2.31. W przypadku ewentualnej wygranej Brentford jest to nawet 2.85. Kurs na remis wahają się między 3.65 a 3.90. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Brentford – Man Utd, przewidywane składy

Brentford: Flekken, Zanka, Ajer, Collins, Rasmussen, Onyeka, Jensen, Janelt, Mbeumo, Wissa, Toney

Man Utd: Onana, Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Dalot, McTominay, Mainoo, Fernandes, Garnacho, Rashford, Hojlund

Brentford – Man Utd, kto wygra?

Brentford – Man Utd, transmisja

Sobotni mecz 30. kolejki Premier League między Brentford a Manchesterem United rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

