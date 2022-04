Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Borussi Dortmund

Borussia Dortmund – VFL Bochum: typy i kursy na mecz Bundesligi. Bayern Monachium zdobył już matematycznie mistrzostwo Niemiec, a Borussi Dortmund przypadło wicemistrzostwo. Zajmujący trzecią pozycję Bayer Leverkusen traci już do niej 11 punktów, a więc nie ma szans na przeskoczenie jej w tabeli. Najbliższy rywal Dortmundczyków praktycznie zapewnił już sobie utrzymanie w Bundeslidze, więc śmiało można powiedzieć, że stawka tego pojedynku nie jest zbyt wysoka.

Signal Iduna Park 1. Bundesliga Borussia Dortmund VfL Bochum 1.38 5.50 7.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2022 08:45 .

Borussia Dortmund – VFL Bochum, typy i przewidywania

W Dortmundzie wciąż szpital. Trener Marko Rose w najbliższym meczu nie będzie mógł skorzystać aż z ośmiu zawodników. Do końca sezonu Borussi Dortmund pozostały do rozegrania trzy mecze, w których szanse dostaną przede wszystkim zmiennicy. Mogą to być ostatnie chwile w klubie Erlinga Haalanda. Norweg latem niemal na pewno zmieni pracodawcę, a faworytem na ten moment do jego pozyskania wydaje się Manchester City. W obliczu braku tak wielu istotnych zawodnikiem tak naprawdę żaden rezultat nie będzie w meczu z VFL Bochum niespodzianką.

Beniaminek Bundesligi poradził sobie w tym sezonie naprawdę dobrze i na trzy kolejki przed końcem sezonu może być niemal pewny utrzymania. Kibice Niedegradowalnych mogli w tym sezonie przeżyć wiele pięknych chwil, jak choćby wysokie zwycięstwo nad Bayernem Monachium. Plan minimum został wykonany, a drużyna może nieco odetchnąć przed trzema ostatnimi meczami tego sezonu. Kilka razy udało im się już sprawić niespodziankę. Niewykluczone, że dokonają tego znowu w sobotę na Signal Iduna Park. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

STS 1.64 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź STS

Borussia Dortmund – VFL Bochum, sytuacja kadrowa

Marko Rose przeciwko Bochum na pewno nie będzie mógł skorzystać aż z dziesięciu zawodników. Kontuzjowani są: Schmelzer, Meunier, Malen, Tigges, Dahoud, Hummels, Reyna, Kobel i Morey. Nie zagra także zawieszony za nadmiar żółtych kartek Emre Can.

Dużo większy komfort przy ustalaniu wyjściowego składu będzie miał trener Thomas Reis. Z Borussią Dortmund nie będzie mógł zagrać jedynie zawieszony za czerwoną kartkę Konstantinos Stafylidis.

Borussia Dortmund – VFL Bochum, ostatnie wyniki

Problemem Borussi w tym sezonie jest spora nieregularność. Klub potrafił wygrywać seryjnie mecze i strzelać wiele goli, ale gdy przychodziło do rywalizacji z silniejszymi zespołami, zazwyczaj przegrywał. Było tak zarówno w starciu z RB Lipsk, które Dortmundczycy przegrali na własnym stadionie 1:4, jak i z Bayernem Monachium, który pokonał ich 3:1. W międzyczasie Borussia zaaplikowała aż sześć bramek Wolfsburgowi, wygrywając 6:1 i była górą w meczu ze Stuttgartem.

VFL Bochum nie może pochwalić się zbyt wybitnymi statystykami w ostatnich meczach. W Bundeslidze udało się wygrać tylko z TSG Hoffenheim 2:1. Pozostałe cztery mecze to remis z Bayerem Leverkusen 0:0 i trzy porażki, kolejno z Borussią Moenchengladbach, Freiburgiem i Augsburgiem.

Borussia Dortmund – VFL Bochum, historia

Piłkarze z Nadrenii mają patent na Borussię. Nie przegrali z nią żadnego z ostatnich pięciu meczów. Co wiecej, w tym sezonie Borussia Dortmund zremisowała z VFL Bochum na wyjeździe 1:1. Poza tym, przegrała cztery pozostałe mecze. Ostatni raz z tym rywalem wygrała w 2014 roku.

Borussia Dortmund – VFL Bochum, kursy bukmacherskie

Mimo tak fatalnych statystyk spotkań bezpośrednich, faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kursy na zwycięstwo Borussi Dortmund wynoszą ok 1.40. Typ na Bochum sięga już nawet 7.90. Jeśli macie w planach obstawianie tego meczu, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera STS. W ramach tego możecie zyskać bonus bez depozytu nawet do 30 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Borussia Dortmund – VFL Bochum, przewidywane składy

Borussia Dortmund: Hitz – Wolf, Akanji, Zagadou, Raphael Guerreiro – Bellingham, Witsel, Brandt, Reus, Reinier – Haaland

VFL Bochum: Riemann, Gamboa, Leitsch, Bella-Kotchap, Danilo Soares – Losilla, Osterhage, Rexhbecaj – Zoller, Polter, Holtmann

Borussia Dortmund – VFL Bochum, transmisja

Mecz obejrzycie na antenie Viaplay. Spotkanie skomentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki. Początek o godzinie 15:30.

