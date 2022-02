Borussia Dortmund – Rangers FC: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Marco Reus

Dortmund – Rangers: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Jedną z najciekawszych par 1/16 finału Ligi Europy tworzą Borussią Dortmund i Rangers. Pierwsze spotkanie między tymi drużynami rozegrane zostanie już w czwartek na Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund – Rangers FC, typy na mecz i przewidywania

Obie drużyny przystąpią do czwartkowego pojedynku w Dortmundzie z nadzieją na uzyskanie zaliczki przed meczem rewanżowym. Goście prawdopodobnie zadowoleni byliby z remisu. Gospodarze z kolei zagrają o pełną pulę.

Zdecydowanie więcej atutów po swojej stronie, w tym atut własnego boiska, ma Borussia Dortmund. Nic więc dziwnego, że bukmacherzy to właśnie ją stawiają w roli zdecydowanego faworyta tego spotkania. My mamy podobne zdanie i nie spodziewamy się innego rozstrzygnięcia niż wygrana gospodarzy. Nasz typ: wygrana Borussii

Borussia Dortmund – Rangers FC, sytuacja kadrowa

W zespole Borussii Dortmund z powodu urazów nie wystąpią Mateu Morey i Marcel Schmelzer, ale do dyspozycji sztabu szkoleniowego powinien być Erling Haaland, który ostatnio zmagał się z kontuzją pachwiny. W pełni gotowy do gry jest także Mats Hummels, który w ostatni weekend wrócił do składu zespołu.

Borussia Dortmund – Rangers FC, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund w ostatnich tygodniach spisuje się w kratkę, wygrane mecze przeplatając porażkami. W ostatni weekend pewnie 3:0 pokonała na wyjeździe Union Berlin, ale tydzień wcześniej przed własną publicznością musiała uznać wyższość Bayeru Leverkusen. Klub z Signal Iduna Park pożegnał się również z rozgrywkami o Puchar Niemiec, niespodziewanie przegrywając 1:2 z St. Pauli.

Rangers jeszcze niedawno zajmowali fotel lidera Scottish Premier League, ale na początku lutego musieli ustąpić miejsca swojemu odwiecznemu rywalom – Celtikowi, z którym wysoko 0:3 przegrali w derbach. Od tamtej pory Rangers rozegrali dwa spotkania w lidze oraz jedno w Pucharze Szkocji, odnosząc komplet trzech zwycięstw. W szkockiej ekstraklasie pozostawili w pokonanym polu Hearts (5:0) i Hibernian (2:0), natomiast w pucharowej konfrontacji ograli 3:0 Annan.

Borussia Dortmund – Rangers FC, historia

Obie drużyny w przyszłości miały już okazję rywalizować ze sobą na europejskich arenach, zarówno w rozgrywkach Ligi Mistrzów jak i Pucharu UEFA. Ostatnie pojedynki miały miejsce w sezonie 1999/2000 w ramach 1/16 finału Pucharu UEFA i nie brakowało w nich emocji. W pierwszym spotkaniu w Szkocji górą byli gospodarze (2:0), ale w rewanżu Borussia najpierw odrobiła straty, a następnie pokonała Rangers w rzutach karnych.

Borussia Dortmund – Rangers FC, kursy

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i w roli faworyta zarówno pierwszego spotkania, jak i dwumeczu, stawiają jedenastkę z Dortmundu. Kursy na jej wygranej oscylują w okolicach 1.40. Taki kurs znajdziecie między innymi w ofercie Superbet. Bukmacher oferuje na ten mecz również darmowy zakład o wartości 34 zł, który można otrzymać rejestrując konto przy wykorzystaniu Superbet kodu promocyjnego GOAL.

Borussia Dortmund – Rangers FC, przewidywane składy

Dortmund: Kobel – Akanji, Zagadou, Hummels, Guerreiro – Bellingham, Witsel, Dahoud – Reus, Brandt, Haaland

Rangers: McGregor – Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey – Kamara, Lundstram – Kent, Aribo, Arfield – Morelos

Borussia Dortmund – Rangers FC, transmisja meczu

Prawami do transmisji meczów Ligi Europy w Polsce dysponuje platforma Viaplay i tylko za jej pośrednictwem można obejrzeć czwartkowy mecz Borussii Dortmund z Rangers. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:45.

