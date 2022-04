Borussia Dortmund – Lipsk: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Borussia Dortmund

Borussia – Lipsk: typy, kursy, zapowiedź. To najciekawiej zapowiadające się spotkanie 28. kolejki Bundesligi. Gospodarze wciąż wierzą w zdetronizowanie Bayernu Monachium w walce o mistrzostwo ligi, z kolei goście nie mogą być jeszcze pewni awansu do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, bowiem mocno naciska na nich Freiburg. Początek spotkania w sobotę o godzinie 18:30.

Borussia Dortmund – Lipsk, typy i przewidywania

Po remisie z Koeln Borussia traci do liderującego Bayernu sześć punktów, a do końca sezonu pozostało jeszcze tylko siedem kolejek. Lipsk ma na swoim koncie już osiem porażek, o jedną więcej niż w całych poprzednich rozgrywkach, ale biorąc pod uwagę tylko obecny rok to jest najlepszą drużyną ligi z 23 punktami w 10 spotkaniach i bilansem bramkowym 27:8. Borussia ostatni raz gola w meczu przeciwko Lipskowi nie zdobyła w 2016 roku, a w ostatnich czterech pojedynkach padało minimum trzy gole. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Borussia Dortmund – Lipsk, sytuacja kadrowa

Do składu gospodarzy wraca Dahoud, który w minionej kolejce był zawieszony za kartki. Do gry wraca również Marcel Schmelzer po kontuzji kolana, jednak nie wiadomo, czy zobaczymy go na placu gry już w sobotę. Tigges w tym sezonie już nie zagra z powodu złamanej kostki. Ze względu na kontuzję w najbliższej kolejce nie zagrają również Schulz, Passalach i Morey. Od pierwszej minuty w ofensywie spodziewać się możemy Reusa i Reiny, który dopiero w czwartek późnym wieczorem wrócił ze zgrupowania kadry. Występ Haalanda, jak przyznał szkoleniowiec BVB Marco Rose “stoi pod znakiem zapytania”.

W zespole z Lipska nie wystąpi Yussuf Poulsen, który w meczu reprezentacji Danii doznał kontuzji mięśniowej. Peter Gulacsi nie zagrał w meczach kadry Węgier, z powodu urazu, ale media przewidują, że będzie do dyspozycji trenera w sobotę. Adams, Halstenberg, Klostermann wyleczyli już swoje urazy i będą mogli wystąpić przeciwko BVB.

Borussia Dortmund – Lipsk, ostatnie mecze

Borussia jest niepokonana od siedmiu spotkań Bundesligi, jednak aż trzy z nich kończyły się remisami, w tym spotkanie w minionej kolejce z Koeln. Ostatnia ligowa porażka przytrafiła się graczom Rose w meczu z Bayerem Leverkusen (2:5) 6 lutego. Warto też wspomnieć o wysokim zwycięstwie z Moenchengladbach aż 6:0. BVB zajmuje drugie miejsce w tabeli Bundesligi i na siedem kolejek przed końcem sezonu traci sześć punktów do Bayernu Monachium.

Lipsk to czwarty zespół niemieckiej ligi, ale ma tyle samo punktów (45), co piąty Freiburg. To najlepszy zespół Bundesligi w roku 2022 roku. W dziesięciu spotkaniach przegrali tylko raz w meczu z Bayernem Monachium zdobywając 23 oczka i notując korzystny bilans bramkowy (27:8). Jednak w ostatniej kolejce tylko bezbramkowo zremisowali z niżej notowanym Eintrachtem Frankfurt.

Borussia Dortmund – Lipsk, historia

Pięć ostatnich rywalizacji pomiędzy BVB a Lipskiem to aż cztery zwycięstwa gospodarzy sobotniego meczu i tylko jedna wygrana podopiecznych Tedesco, jednak miało to miejsce w ostatnim starciu obu drużyn. Zwycięstwo w 11. kolejce tego sezonu Bundesligi Lipskowi zapewnił Nkunku oraz Poulsen. Honorowe trafienie dla Borussii padło łupem Reusa. Co ciekawe, BVB ostatni raz nie zdobyła gola przeciwko Lipskowi w 2016 roku.

Borussia Dortmund – Lipsk, typy bukmacherskie

Dobra forma obu zespołów sprawia, że nie ma w tym spotkaniu zdecydowanego faworyta. Nieco większe szanse na triumf daje się Borussii, która gra przed własną publicznością i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Jednak Lipsk udowadnia w 2022 roku, że jest groźny i na pewno może pokusić się o zwycięstwo.

Borussia Dortmund – Lipsk, przewidywane składy

Borussia: Kobel, Guerreiro, Akanji, Hummels, Can, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reyna, Reus, Haaland

Lipsk: Gulacsi, Orban, Gvardiol, Klostermann, Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino, Nkunku, Olmo, Silva

Borussia Dortmund – Lipsk, transmisja meczu

Mecz Borussia Dortmund – Lipsk nie będzie pokazywany w żadnej polskiej telewizji. Transmisje “na żywo” z tego spotkania będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay za pośrednictwem strony internetowej bądź aplikacji mobilnej. Miesięczny koszt abonamentu to 34 zł.