Borussia Dortmund – VfL Bochum: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2024)

Borussia – Bochum, typy bukmacherskie

Już w piątek odbędzie się inauguracja 5. kolejki rozgrywek Bundesligi. A w nim zobaczymy starcie Borussii Dortmund z VfL Bochum. Będzie to starcie drużyn z odmiennymi celami na trwający sezon. Finaliści ubiegłej edycji Ligi Mistrzów chcą sięgnąć po mistrzostwo Niemiec, natomiast zespół prowadzony przez Petera Zeidlera liczy na spokojne utrzymanie. Nadchodząca rywalizacja jednak zapowiada się dość ciekawie. Ja uważam, że ostatecznie przynajmniej jeden z golkiperów zakończy rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Borussia – Bochum, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund na początku sezonu jest w całkiem dobrej formie, choć zdarzyła im się bolesna porażka w ostatnim meczu (1:5 ze Stuttgartem). W poprzednich meczach jednak piłkarze Nuriego Sahina trzykrotnie zwyciężyli (2:0 z Eintrachtem Frankfurt, 4:2 z Heidenheim i 3:0 z Club Brugge w Lidze Mistrzów), a także zaliczyli jeden remis (0:0 z Werderem Brema).

VfL Bochum natomiast nie prezentuje się na początku kampanii, tak jakby sobie tego życzyli kibice. Podopieczni Petera Zeidlera w pięciu ostatnich meczach tylko raz odnieśli zwycięstwo (3:1 z RW Essen w Pucharze Niemiec), raz zremisowali (2:2 z Holstein Kiel), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z RB Lipsk, 0:2 z Borussią Monchengladbach oraz 1:2 z Freiburgiem).

Borussia – Bochum, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć ligowych pomiędzy Borussią Dortmund a VfL Bochum. W rundzie jesiennej niespodziewanie padł remis (1:1), natomiast wiosną zwyciężyli już ówcześni piłkarze Edina Terzicia (3:1).

Borussia – Bochum, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem piątkowego meczu jest Borussia Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.23 – 1.26. W przypadku zwycięstwo VfL Bochum sięga on natomiast nawet 9.90. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Borussia – Bochum, kto wygra?

Borussia – Bochum, przewidywane składy

Borussia Dortmund przystąpi do piątkowego meczu bez Felixa Nmechy oraz Gio Reyny. Ponadto może zabraknąć również Remy’ego Bensebainiego oraz Juliana Ryersona. VfL Bochum natomiast będzie musiał sobie radzić tego dnia bez Mohammeda Tolby oraz Bernardo.

Borussia – Bochum, transmisja

Spotkanie Borussii Dortmund z VfL Bochum odbędzie się już w piątek (27 września) o godzinie 20:30. Mecz będziesz mógł obejrzeć za pośrednictwem platformy Viaplay.

