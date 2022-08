Pressfocus Na zdjęciu: Donyell Malen

Bundesliga w sezonie 2022/2023 rusza w piątek. Dzień później w Dortmundzie czeka nas hit kolejki, czyli mecz Borussia – Bayer zaplanowany na 18:30.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, typy i przewidywania

O drużyn takich jak Borussia i Bayer należy oczekiwać, że zaprezentują one wysoki poziom sportowy, a w efekcie zapewnią kibicom interesujące widowisko. Liczymy na nie, chociaż sezon dopiero się zaczyna. Liczymy, że w Dortmundzie piłkarze strzelą sporo goli. Naszym zdaniem w meczu padnie powyżej 2,5 bramki. Taki scenariusz spełnił się w 11 z 15 ostatnich spotkań z udziałem BVB.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, sytuacja kadrowa

Edin Terzic nie będzie mógł skorzystać z czterech zawodników. Z nowotworem zmaga się Sebastian Haller. Kontuzje leczą zaś: Niklas Suele, Felix Passlack oraz Tom Rothe.

Gerardo Seoane musi się obejść bez dwóch podopiecznych. Rehabilitację po urazach przechodzą Florian Wirtz i Amine Adli.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund w początkowej fazie przygotowań do sezonu 2022/2023, radziła sobie dobrze. BVB wygrywała dopóki mierzyła się z klubami z niższych lig niemieckich. Podopieczni Edina Terzicia po trzech zwycięstwach musieli uznać wyższość Valencii (1:3) i Villarrealu (0:2). Powrót do formy nastąpił we właściwym momencie. Borussia pokonała TSV Monachium 3:0 w 1/32 finału Pucharu Niemiec. Ostatnio BVB w sparringu zatrzymał zaś Antalyaspor (1:1).

Z Pucharu Niemiec błyskawicznie odpadł zaś Bayer Leverkusen. Aptekarze sensacyjnie zatrzymali się już na beniaminku trzeciej ligi. Do 1/16 finału po triumfie 4:3 w regulaminowym czasie gry awansował Elversberg. Drużyna, którą dowodzi Gerardo Seoane, z przeciętnym efektem radziła sobie też w meczach towarzyskich. Bayer zdołała pokonać meksykańska Toluca (0:1). Remis wywalczył zaś Panathinaikos (0:0). Bayern pokonal natomiast Udinese (2:1) i Duisburg (6:1).

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, historia

Na poziomie Bundesligi kluby te konfrontowały się ze sobą 86 razy. Nieznacznie korzystniejszy bilans tej rywalizacji ma Borussia, która na swoją korzyść rozstrzygnęła 34 pojedynki. Cztery spotkania mniej wygrał Bayer. 22-krotnie zdarzył się remis.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherów

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, przewidywane składy

Borussia: Kobel – Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro – Dahoud, Bellingham – Reus – Malen, Moukoko, Adeyemi

Bayer: Hradecky – Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie – Andrich, Demirbay – Bellarabi, Azmoun, Diaby – Schick

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 6 sierpnia. Transmisję hitu pierwszej kolejki Bundesligi będzie można zobaczyć na platformie streamingowej Viaplay.

